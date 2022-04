Manchester City - Atlético de Madrid: Dos estilos, una misma obsesión

En el fútbol actual quizá no hay dos entrenadores que visibilicen tanto la diferencia de estilos como Pep Guardiola y Diego Simeone, enfrentados en busca de las semifinales de la Liga de Campeones, en un desafío de una dimensión incalculable para el conjunto rojiblanco y su obsesión de ganar el máximo torneo europeo, el único título que le falta en su historia.

Tan cerca en 2014, cuando el 1-1 de Sergio Ramos para el Real Madrid en el último minuto del tiempo reglamentario provocó una prórroga cruel para el Atlético, y en 2016, cuando los penaltis pusieron todo en duda en el conjunto rojiblanco y Simeone; y tan lejos prácticamente desde entonces -no alcanza las semifinales desde 2017-, es la competición por la que suspiró siempre, desde que en 1974 la rozó ante el Bayern en Bruselas.

La tiene ante sí de nuevo, con los alicientes, la ilusión y los sueños que despierta, pero también los desvelos, los recuerdos y las frustraciones que desprende cada vez que compite en un escenario de la magnitud de la Liga de Campeones, en la que, para llegar a su última final, en 2016, debió superar a un equipo de Pep Guardiola, entonces el Bayern, con una victoria en la ida por 1-0 y una conmovedora resistencia en el 2-1 en Alemania.

Eran otros tiempos para el Atlético, que entonces expresaba con nitidez sobre el terreno de juego que era un equipo capaz de todo, de rebasar cualquier barrera, hasta la más difícil, como un aspirante a ganar incluso la Liga de Campeones por derecho propio. Ahora no lo es. Al menos no lo aparenta, por mucho que encadene seis triunfos consecutivos en la Liga Santander o haya ganado siete de sus ocho duelos oficiales más recientes, incluida su visita al United y a la ciudad que ahora lo marca todo para él: Mánchester.

No hay mañana para el Atlético en Europa sin un buen resultado este martes, en la imponente confrontación de estilos que le aguarda al conjunto rojiblanco, pero también al Manchester City de Guardiola. La posesión contra la posición, la prioridad ofensiva contra la defensiva, el balón como principio de todo frente al espacio como la base fundamental... Un duelo colectivo, con fantásticas individualidades, y una prueba de fuego para uno y para otro, porque el millonario conjunto británico también insiste en conquistar su primera Liga de Campeones.

En 2009, Simeone visitó un entrenamiento del Barcelona de Guardiola. "Hablamos. '¿Cómo hacéis la salida de atrás, la presión alta o media, cómo es esto, cómo atacáis los espacios pequeños o lo que sea?'. Y me dijo (Simeone) una cosa que estuvo muy bien y aprendí mucho. Creo que con el tiempo refleja muy bien la personalidad del Cholo. Le digo hacemos esto y me dijo 'esto yo no lo siento, a mí esto no me gusta'", rememora Pep en un pasaje del documental 'Simeone, vivir partido a partido' de 'Primer Vídeo' estrenado el pasado enero.

El fútbol de ambos surge desde conceptos extremadamente distantes, sin términos medios, tan defensores como lo son cada uno de lo suyo, expuestos al duelo directo que comienza este martes, con el Atlético sin dos de sus titulares fijos en su reacción del último mes y medio. Ni José María Giménez ni Héctor Herrera, por sendas lesiones musculares, han viajado a Mánchester. Son dos de las tres bajas de Simeone. La otra es Yannick Carrasco, que cumplirá el tercero y último de sus partidos de sanción por la expulsión en la fase de grupos ante el Oporto.