Fanta Gassama refuerza al DOC GardenStore Sevilla

El DOC GardenStore Baloncesto Femenino Sevilla anunció este martes el fichaje de Fanta Gassama, joven pívot de 22 años que se incorpora a la plantilla para disputar Liga Femenina Challenge.

La hispano-senegalesa ha desarrollado su carrera universitaria en Estados Unidos, donde jugó las dos últimas temporadas en la New Mexico State University (NCAA), convirtiéndose en una de las referencias del equipo en la Conference USA. Fanta disputó 31 partidos como titular en la última campaña, promediando 9,4 puntos, 8,7 rebotes y 2 asistencias por partido, con un total de 271 rebotes y ocho doble-dobles en la temporada.

La jugadora de 1,85 metros ha sido internacional en las categorías inferiores de Senegal. Participó en el Afrobásket sub 18 de 2020 en El Cairo, donde destacó su solidez defensiva y su presencia física bajo los tableros.

Desde el DOC GardenStore Baloncesto Sevilla se valora esta llegada como un paso importante en el proyecto: “La llegada de Fanta Gassama supone un salto de calidad para nuestro juego interior. Es una jugadora con experiencia internacional, capacidad de rebote y gran trabajo defensivo, cualidades que serán fundamentales para competir en la Liga Femenina Challenge”, se afirmaba desde la dirección deportiva.

Con la llegada de Gassama, el DOC GardenStore Baloncesto Sevilla refuerza su plantilla con una jugadora joven, con proyección y experiencia en competiciones internacionales y universitarias, que aportará solidez al equipo en una temporada ilusionante para la entidad.