La gimnasta sevillana Ana Pérez vuelve a competir después de dos años lesionada

La sevillana Ana Pérez, cuádruple campeona de España de gimnasia artística, ha vuelto a competir tras dos años de baja debido a una fractura en el tobillo izquierdo, lo que ha considerado "un paso muy importante porque la lesión se ha alargado muchísimo".

Ana Pérez, de 25 años, formó parte esta pasada semana del equipo del club barcelonés La Salle Gracia, en la primera jornada de la Liga Iberdrola de Primera División nacional, después de "dos años totalmente fuera" y de que "hace justo un año" dijese que dejaba la gimnasia porque la pierna no estaba bien y no se "veía capaz de seguir".

"Decidí operarme por calidad de vida, sin pensar más allá. Por tener vida de persona normal. Cuando terminé la rehabilitación me animé, vi que el pie respondía y decidí volver. Durante el parón estaba muy triste, pero ahora pienso que es lo mejor que he podido hacer", declaró la atleta sevillana, olímpica en Río 2016, en declaraciones a Efe.

Tengo tantas emociones dentro que no sé ni cómo expresarlas… Solo me sale decir que estoy de vuelta y muy feliz, aún no me lo creo🥹❤️ pic.twitter.com/g3NZGgBjWb