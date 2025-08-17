David Muñoz se sube al podio con polémica incluida; Rueda sólo pudo ser quinto

Ángel Piqueras se llevó la victoria en el Red Bull Ring, en la primera carrera tras el parón veraniego y recorta distancias de puntos sobre un José Antonio Rueda, que salva los muebles en un fin de semana complicado y acabó en quinta posición. El de Brenes, David Muñoz, se sube el podio por cuarta carrera seguida tras otra gran remontada y con enfado en el box de Máximo Quiles.

En cuanto se apagó el semaforo Piqueras cogió el liderato, aunque Quiles antes de completar la primera vuelta ya se puso al liderar. Mientras que el líder del campeonato, Rueda no ganó ninguna posicón en la salida incluso perdió una con Pini, y por su parte David Muñoz ganó dos. El de Brenes pasó a su paisano para colocarse en la novena posición y mientras que seguia con su escalada subió su ritmo en busca de recortar distancia con el grupo cabecero, que empezaba abrir brecha.

Quiles, Vicente Pérez, Yamanaka y Piqueras eran los que mandaban en el grupo cabecero, aunque con Adrián Fernández y David Muñoz intentando engancharse de todas las maneras. Por su parte, Rueda seguía incómodo y sin el ritmo suficiente para acercarse a la lucha por el podio.

Con la lucha de los rookies entre Perrone y Quiles se unió a la fiesta David Muñoz, que se metió en la lucha por el podio, mientras Rueda forzo hasta meterse en ese grupo, pero ya sin fuerrzas suficientes para entrar en el top-3 y se tuvo que conformar con la quinta posición. El de Brenes fue muy agresivo en la lucha por subirse al podio, llegando a tocar a Quiles y a Perrone, lo que permitió acabar en tercera posición por detrás de Yamanaka. Tras la carrera, Jorge Martín Aspar, jefe del equipo de Quiles en los micrófonos de DAZN estalló y pidio sanción para el sevillano por la acción sobre Quiles.

El palaciego Rueda sigue con 71 puntos de renta

A pesar de que no ha sido el mejor fin de semana para José Antonio Rueda sigue con una ventaja de 71 puntos sobre Ángel Piqueras, que recorta puntos en la lucha por el título de Moto3. Por su parte, David Muñoz ya es tercero en la general, aunque a 100 puntos de su paisano. El primer fin de semana volverá a ver carrera, esta vez en el Gran Premio de Hungria.