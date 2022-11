Los grandes ausentes del Mundial de Qatar

El Mundial de Qatar es el gran evento futbolístico del año. Estarán presentes multitud de estrellas y jugadores prometedores desplegando su mejor versión ante los ojos de los aficionados de todo el mundo. Sin embargo, el camino a este torneo ha dejado atrás algunas estrellas y selecciones que a la afición le hubiera encantado ver.

Italia, la gran ausente de las selecciones europeas

La actual campeona de Europa no estará presente en el mundial. Realizó una muy mala fase de grupos en la que protagonizó empates muy inesperados ante Bulgaria, Suiza e Irlanda del Norte, selecciones de menor nivel a las que debería haber pasado por encima sin apuros. Más tarde, en la repesca cayó con un golazo desde fuera del área de Trickovski ante Macedonia del Norte. De este modo, se fraguó la gran debacle que conlleva que la campeona de Europa no esté en el mayor torneo futbolístico del mundo.

Tampoco estará Suecia. Aunque lo tuvo de cara para clasificar directamente, el empate ante Eslovaquia y la derrota ante la selección española en la última jornada le privaron de ello. En la repesca cayó ante Polonia.

Será una ausencia sensible ya que venía de haber hecho muy buenas participaciones en los grandes torneos recientemente. De hecho, en el Mundial de Rusia llegó hasta cuartos de final. De este modo, no se podrá ver en acción en Catar a jugadores de tanto renombre como Kulusevski, Lindelöf, Forsberg, Isak e incluso Zlatan Ibrahimovic.

Turquía también estará ausente, aunque esta no es una sorpresa tan mayúscula como las anteriores. Aunque el país otomano cuenta con una generación de futbolistas muy destacada con nombres como los de Enes Ünal, Ünder, Calhanoglu y Söyüncü, ya demostró en la Eurocopa del pasado año que aún tenía mucho que mejorar para poder competir adecuadamente en los grandes torneos. Se clasificó para la repesca en un grupo en el que también estaban Noruega y Países Bajos. Sin embargo, en la repesca acabó cayendo ante Portugal.

Haaland y Salah tendrán que esperar al próximo

En Catar no estarán dos de las principales estrellas del fútbol mundial. El primero es Erlin Braut Haaland. El jugador del Manchester City no pudo lograr que la selección de Noruega se clasificara para esta cita.

Lo cierto es que Noruega no hizo una mala fase de clasificación. Sin embargo, los pocos pinchazos que tuvo le penalizaron enormemente. Su grupo estaba formado por Países Bajos, Turquía, Letonia, Montenegro y Gibraltar. Países Bajos era la favorita para clasificar directamente y por ello, su gran rival para obtener la plaza de la repesca fue Turquía. La derrota por 3 a 0 ante Turquía, el sorpresivo empate sin goles ante Letonia y la derrota ante Países Bajos por 2 a 0 acabaron por condenarle a ni siquiera disputar la repesca. Haaland aportó una buena cantidad de goles, pero no pudo ayudar todo lo que hubiese deseado debido a las múltiples lesiones que tuvo.

La selección noruega tendrá que esperar para poder volver a un mundial. Solo ha disputado 3 y su última participación tuvo lugar en 1998. No lo tendrán fácil para clasificarse para el próximo, pero contar con Haaland aumenta notablemente sus posibilidades.

Por otro lado, la selección de Egipto liderada por Mohamed Salah tampoco pudo clasificarse. A pesar de ser la selección con más Copas de África, únicamente ha podido clasificarse para tres mundiales, entre ellos el de 2018 en Rusia.

Les condenó perder ante Senegal en el decisivo partido que otorgaba una plaza en marzo para acudir a este mundial. No estará Salah en Catar, pero gracias a ese partido sí se podrá ver en acción al que entonces era su compañero en el Liverpool, Sadio Mané.

Ausencias notables de la CONMEBOL

En la CONMEBOL las grandes ausencias son las de Chile y Colombia. Es complicado clasificar para el mundial a través de la fase de clasificación de esta confederación y por ello, se suelen producir sorpresas. En este caso, en el lugar de estas dos elecciones, Ecuador se clasificó directamente y Perú obtuvo una plaza para la repesca, aunque no la superó y no estará en Catar. No obstante, la selección peruana pidió ocupar el lugar de Ecuador debido a que presuntamente su jugador Byron Castillo había obtenido la nacional ecuatoriana irregularmente. Sin embargo, la FIFA ya dictaminó que estaba todo en orden.

La selección chilena quedó apeada justamente del torneo mundialista por la mala clasificación que realizó. Las derrotas ante Colombia, Ecuador y Perú mermaron sus posibilidades. Colombia, por su parte, se quedó a solo un punto de la selección peruana. Perder ante Perú en enero acabó siendo su cruz. De este modo, dos de las selecciones más potentes de América del Sur en los últimos años no estarán en la cita mundialista.