Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz-Jannik Sinner en el Six Kings Slam

El tenista español Carlos Alcaraz se enfrenta este sábado 18 de octubre de 2025 al italiano Jannik Sinner en la gran final del torneo de exhibición Six Kings Slam que se está disputando en Arabia Saudí. El enfrentamiento entre los dos mejores tenistas del ranking ATP comienza a las 20:00 horas peninsulares españolas y puede seguirse en directo a través de la plataforma Netflix, que retransmite el partido de forma íntegra para todos sus suscriptores.

El murciano accedió a la final tras superar sin excesivos problemas al estadounidense Taylor Fritz en las semifinales del torneo saudí, demostrando su superioridad sobre la pista con un contundente 6-4 y 6-2. Por su parte, Sinner venció al serbio Novak Djokovic por idéntico resultado en la otra semifinal, evidenciando su gran momento de forma y consolidando el dominio que viene mostrando sobre el ganador de 24 Grand Slams durante esta temporada.

Este encuentro supone una nueva edición de lo que ya se ha convertido en la final por excelencia del tenis actual, enfrentando a dos jugadores que están marcando el devenir de este deporte en los últimos tiempos. Además del prestigio y la rivalidad existente entre ambos, está en juego un suculento premio económico de seis millones de euros para el ganador, una de las cifras más elevadas jamás vistas en competiciones tenísticas, incluso superando lo que se reparte en los torneos de Grand Slam.

Horario y dónde ver la final del Six Kings Slam

El partido por el título del Six Kings Slam entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner dará comienzo a las 20:00 horas en España (21:00 hora local en Arabia Saudí) este sábado 18 de octubre de 2025. La retransmisión del evento correrá a cargo de Netflix, plataforma que ha adquirido los derechos de emisión en exclusiva para este torneo de exhibición que reúne a algunos de los mejores tenistas del circuito mundial.

El torneo Six Kings Slam

El Six Kings Slam se presenta como uno de los torneos de exhibición más exclusivos y mejor remunerados del calendario tenístico. La competición, que se disputa en Arabia Saudí como parte de la estrategia del país para posicionarse en el panorama deportivo internacional, reúne a seis de los mejores tenistas del mundo, todos ellos ganadores de Grand Slam o figurando entre los primeros puestos del ranking ATP.

En esta edición, además de Alcaraz y Sinner, han participado leyendas como Novak Djokovic, junto a los también destacados Daniil Medvedev y Taylor Fritz. El formato del torneo, con eliminatorias directas y premios económicos nunca antes vistos en este deporte, ha generado gran expectación entre los aficionados al tenis de todo el mundo.

La organización ha dotado al evento de un premio económico de seis millones de euros para el ganador, mientras que el finalista se llevará dos millones, cantidades que superan con creces lo que se reparte habitualmente en el circuito ATP, incluso en los torneos de Grand Slam. Este importante incentivo económico ha sido uno de los principales atractivos para conseguir la participación de las grandes estrellas del tenis mundial.

La rivalidad entre Alcaraz y Sinner

El enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se ha convertido ya en uno de los duelos más esperados del circuito tenístico internacional. Ambos jugadores, nacidos en 2001 y 2003 respectivamente, representan el relevo generacional en un deporte que durante casi dos décadas ha estado dominado por el denominado 'Big Three' (Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic).

En sus enfrentamientos anteriores, el italiano y el español han protagonizado partidos memorables, destacando especialmente sus duelos en los cuartos de final del US Open 2022, donde Alcaraz se impuso en cinco sets tras más de cinco horas de juego, la final de Wimbledon 2023 o el US Open y Roland Garros en 2025, donde nuevamente el español salió victorioso.

¿Cómo llegan ambos tenistas a la final?

Carlos Alcaraz afronta este encuentro tras un período de descanso en el que decidió no participar en el Masters 1000 de Shanghái para recuperarse físicamente de una temporada muy exigente. Esta estrategia parece haber dado sus frutos, como demostró en su contundente victoria ante Taylor Fritz en semifinales, donde el español mostró un nivel de tenis muy elevado y un estado físico óptimo.

Por su parte, Jannik Sinner llega a esta final en un momento excepcional, tras una temporada donde ha logrado importantes títulos, incluidos dos Grand Slam (Open de Australia y Wimbledon). Su victoria ante Novak Djokovic en semifinales confirma que el italiano mantiene el extraordinario nivel que le ha llevado a dominar el circuito durante buena parte del año.

Ambos tenistas se enfrentan en un partido que promete emociones fuertes y tenis de altísimo nivel, con dos estilos diferentes pero igualmente efectivos que han demostrado su eficacia al más alto nivel. La potencia y creatividad de Alcaraz frente a la solidez y precisión de Sinner en un duelo que podría convertirse en un nuevo capítulo memorable de esta naciente rivalidad.