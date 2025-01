"La importancia de darle valor a lo afortunado que somos"

El pasado domingo tuvo lugar en el fútbol sevillano una de esas historias que dan sentido al deporte. Los jóvenes futbolistas del Andalucía Este CF de 3ª Andaluza juvenil iban a tener un detalle muy bonito con Abdoul Wend, un compañero de equipo que vive en un piso de Cáritas con otros chicos en su misma situación. La plantilla decidió hacer una colecta entre ellos para hacer regalos al joven de 17 años de Burkina Faso.

La historia de Abdoul Wend es la de un chico que llegó a España hace tres años de forma desconocida, ya que el propio protagonista es reacio a hablar del tema y sus compañeros y su cuerpo técnico lo respetan. Al llegar a España procedente de Burkina Faso, uno de los países más peligrosos del mundo, vivió un año en Madrid y más tarde fue trasladado a Sevilla, donde vive, gracias a Cáritas, en un piso de acogida junto a otros chicos en su misma situación. Abdoul no tiene familia en nuestro país y recaló la temporada pasada en el Andalucía Este. Los 20 meses que lleva este joven futbolista en el club le han hecho tener una familia futbolística.

Esa familia del juvenil del Andalucía Este ha sido la que ha tenido el detalle de recolectar dinero para hacerle un regalo de navidad que le entregaron en la previa del encuentro ante el Atlético Libertad. Su entrenador, Álvaro Ruiz 'Varo', fue el encargado de dedicar unas bonitas palabras para su jugador, que se encuentra lesionado y por ello no pudo jugar el partido. El técnico se muestra orgulloso de los chicos a los que dirige en declaraciones a Diario de Sevilla. "La idea nace de los compañeros, que llevaban varios meses con la idea de intentar hacerle un regalo. Abdoul es un chico encantador que por sus circunstancias no ha podido disfrutar de estas fechas tan señaladas como el resto de los chicos. Vive en un piso con otros jóvenes en su misma situación, compra comida en supermercados a través de tickets que le da Cáritas, y no tiene familia en España", relataba su entrenador.

En cuanto a su relato, describe que el discurso se basó en mentalizar al resto del equipo de que debe valorar lo que tiene. "La idea era transmitir, con este gesto que habían tenido los chicos, la importancia de darle valor a lo afortunado que somos", dice el joven técnico de 23 años. Antes, ya le había dicho a Abdoul que ellos son su familia. "En Navidad no has tenido aquí a tu familia, pero nosotros somos tu familia. Es un gesto que han tenido contigo tus amigos", decía el entrenador mientras le hacían entrega de los regalos de sus compañeros.

Aldoul protagonizó un momento muy divertido, ya que al abrir una caja de unas botas de fútbol que le habían regalado sus compañeros, las olió, provocando las risas de todo el vestuario.Más tarde agradeció a sus compañeros su detalle y se enfundó en un gran abrazo con su técnico, que finalizó su discurso previo al encuentro en un momento muy emotivo en ese vestuario con un contundente: "Vamos a hacerlo por él y por él vamos a reventar".

"No sabe lo bueno que es. Tiene una calidad tremenda", dice su entrenador, Álvaro Ruiz, que es el otro protagonista del vídeo que se ha hecho viral en Tik Tok. "No sabía que se iba a hacer viral. Creo que tenía 30 seguidores en esta red social y ahora tiene casi medio millón de 'likes'. Pero bueno, si esto sirve para que haya más gente que quiera ayudar a Abdoul, habré cumplido el objetivo que tuve al compartir el detalle de sus compañeros con él. Ahora hay mucha gente interesada en conocer su historia, aunque él es reacio.", declaraba el joven técnicp sevillano.