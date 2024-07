Isabel Aaiún le canta 'Potra Salvaje' a la Selección española

Sevilla/La cantante Isabel Aaiún, la autora del tema del verano ‘Potra Salvaje’, ha tenido un gesto precioso de apoyo a la Selección Española de fútbol, acto que ha conmovido a los fans de la Selección y ha servido para animar y unir mediante la música.

No hay año en el que no haya una canción del verano. En 2024, la canción que ha conquistado miles de corazones y listas de éxitos es 'Potra Salvaje', canción que se ha hecho viral de manera impresionante, convirtiéndose en la banda sonora del verano y en el himno no oficial de la Selección Española de fútbol durante su participación en la Eurocopa. Fernando Moreno ha hecho un remix de esta potente canción, fusionando ritmos y creando una versión que ha sido adoptada por los jugadores y aficionados.

Aprovechando la popularidad del Hard Remix de Fernando Moreno, Aaiún ha decidido dar un paso más en su apoyo al equipo nacional subiendo un video donde, con la camiseta de la selección puesta, presenta una versión exclusiva de su canción, adaptando la letra un poco para animar a los jugadores: “Soy una potra salvaje que va de viaje a ganar el partido”.

Desde su estudio, y a través de los canales de comunicación de la Selección Nacional, Isabel Aaiún ha enviado un mensaje con energía positiva para el partido de España contra Alemania. "Desde aquí quiero mandar a La Roja un mensaje para que tengan mucha fuerza, para desearles mucha suerte y... ¡Vamos, España!", expresó la cantante, mostrando su apoyo incondicional al equipo. Este mensaje ha sido recibido con gran entusiasmo por los aficionados y ha servido para elevar el ánimo del equipo en un momento clave.

El video de Isabel Aaiún rápidamente se volvió viral, y tuvo miles de comentarios de apoyo y agradecimiento tanto de los fans como de figuras públicas. Los seguidores de la selección han mostrado su agradecimiento por este gesto, destacando cómo la música de Aaiún ha logrado elevar el espíritu del equipo y de los aficionados en un momento muy importante. Además, varios jugadores han expresado su gratitud en redes sociales, diciendo que esta clase de actos les dan una motivación especial para dar lo mejor de sí en el campo. Rodri Hernández, por ejemplo, compartió en el programa El Partidazo de COPE con Juanma Castaño cómo 'Potra Salvaje' se ha convertido en parte del ritual del vestuario español antes de cada partido.