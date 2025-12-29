Jornada cargada de sorpresas en el Gran Hipódromo de Dos Hermanas

La última jornada del año en el Gran Hipódromo de Andalucía "Javier Piñar Hafner" de Dos Hermanas sorprendió a muchos con victorias inesperadas, protagonizadas por caballos que no figuraban entre los favoritos en los medios especializados. Las carreras, que se dedicaron a asociaciones que apoyan a la infancia en sus diversas necesidades, se celebraron con un buen aforo de público y un clima soleado. Todas las competiciones tuvieron lugar en la pista de hierba, que se encontraba algo blanda debido a las lluvias recientes.

Shutterwood, de la Cuadra Los Meleneros, con una destacada monta de Vicky Alonso, fue el ganador en la prueba inaugural del día: el Premio Redes que Cuidan. Esta carrera de venta se disputó sobre 1.600 metros y culminó con una llegada muy ajustada, en la que Shutterwood, entrenado por A. Sánchez, superó por un suspiro a Tammani (montado por J. Gómez). A apenas medio cuerpo de los dos primeros entró el favorito Bravo con el checo Vaclav Janacek a la montura. Los tres primeros llegaron en menos de medio cuerpo de diferencia.

Paso firme en el hándicap

El Premio Hogares que Acogen, que fue la segunda prueba de la jornada, se resolvió con la victoria de Pasapalabra de la Cuadra Taramundi, quien, bajo la conducción de Cristina Pérez, demostró su destreza con la fusta. Esta carrera, correspondiente a la primera parte del hándicap dividido y disputada sobre 2.100 metros, mostró la calidad del cinco años entrenado por J. Jiménez, quien logró una victoria clara con más de un cuerpo de ventaja sobre el favorito Aniol, montado por la checa Denisa Sikorova. Zambra, con la silla de Jaime Gelabert, completó el trío de ganadores, quedando a casi cinco cuerpos de la gemela.

La tercera carrera del día, el Premio Familias que Acogen, se disputó sobre 2.400 metros y resultó en una victoria fácil para Gran Belga, de la Cuadra Belén, quien, bajo la conducción del argentino Nico Valle, superó a la dupla formada por Leivinha y African Star, con las fustas de Vaclav Janacek y Dinis Ferreira, respectivamente. El victorioso Gran Belga no era favorito en las apuestas, pero el caballo entrenado por Cristina Buesa demostró su calidad con una victoria clara.

Solvencia de Sweet Wish

La cuarta carrera del día, Premio Colores de Familias, que fue la segunda parte del hándicap dividido, vio el triunfo de Sweet Wish de la Cuadra Olimpus, con una gran monta de Evelyn Rodríguez. La yegua de cinco años entrenada por V. H. Romea se impuso con solvencia, seguida por Luna Rossa y Yira, con las montas de Jaime Gelabert y J. Gómez, respectivamente.

El día concluyó con el Premio Faros de Orientación, disputado sobre una distancia de 1.800 metros, en una carrera que mantuvo al público al borde de sus asientos. La lucha por la victoria estuvo entre Seven Symphonies, con la conducción de Vaclav Janacek, e Izas, montada por Jaime Gelabert, quien finalmente logró imponerse por un suspiro sobre el favorito en la prensa especializada. Izas, de la Cuadra Doble H y entrenada por Sandro Tsereteli, tuvo un final espectacular, logrando una victoria emocionante. El trío de ganadores lo completó Trofeo, con la silla de Denisa Sikorova, quien entró a casi seis cuerpos de la gemela.