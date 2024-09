José Antonio Rueda: "No podía dejar escapar mi primera victoria"

Sevilla/José Antonio Rueda (Los Palacios, 29 de octubre de 2005 ) lograba el pasado fin de semana su primera victoria en la categoría de Moto3 en la que es solo su segunda temporada mundialista, una campaña en la que tuvo que ausentarse de la carrera de Estados Unidos para someterse con urgencia a una operación de apendicitis. Si el pasado año logró su primer podio en Cataluña, el que fuera piloto de los equipos Estrella Galicia 0,0 en la European Talent Cup y JuniorGP da ahora un paso más en su camino a la élite del motociclismo internacional de la mano de KTM Ajo.

Pregunta.Enhorabuena José Antonio por su primera victoria en Aragón el pasado fin de semana. ¿Qué ha cambiado dentro de usted o en el equipo para haber dado este paso adelante como piloto?

Respuesta.Creo que nos ha venido muy bien el test que hicimos en Aragón en su momento, ya que nos ayudó mucho de cara a las carreras que han venido después. También es cierto que el trazado de MotorLand siempre se me había dado bien, aunque ahora hay que ver si soy capaz de seguir delante en otros circuitos. En definitiva, aquel test resultó clave para nosotros, ya que desde entonces tenemos las ideas mucho más claras.

P.Es fácil imaginar que una primera victoria en un Gran Premio del Campeonato del Mundo siempre es algo especial. Háblenos de la carrera en Aragón.

R.Todo comenzó antes de la carrera, cuando elegí un neumático con el que me decían que no me iban a ir muy bien, pero con el que creía que al final podría tener algo más. Cuando llegó ese momento, apreté para estar con los pilotos de delante. Veía que tenía más ritmo que los demás, así que me puse primero y comencé a tirar, no podía dejar escapar mi primera victoria. Estoy muy contento de que haya llegado en MotorLand. Cruzar la línea de meta tuvo muchísima emoción, después de tantas carreras esperando que llegase este momento. Me hubiera gustado que ocurriera antes, pero esta victoria ha llegado en el mejor momento porque era un circuito que me gusta mucho, así que lo he disfrutado mucho más.

José Antonio Rueda en el box de su equipo, KTM Ajo. / Estrella Galicia 0,0.

P. En este momento marcha sexto en la clasificación provisional de Moto3. ¿Qué objetivo se había marcado para la temporada? ¿Cambia éste de alguna forma después de esta victoria?

R.Es cierto que lograr una victoria siempre motiva más y te da una mayor confianza en general. Mi objetivo al comenzar esta temporada era hacerlo mejor que el año pasado, eso estaba claro. De momento, seguimos evolucionando como esperábamos, pero quedan muchas carreras, incluida la gira por Asia, que es cuando más sufrimos el pasado año, así que tendremos que estar bien preparados para afrontarlo lo mejor posible. En definitiva, seguir trabajando como lo hemos estado haciendo hasta ahora.

P.Usted es uno de los pilotos más rápidos del mundial en Moto3, teniendo incluso en cuenta que es una categoría de aprendizaje por lo rápida y disputada que es. ¿A qué compañeros de parrilla tiene como referencia y por qué?

R.Puede que suene extraño, pero siendo sincero, debo reconocer que no me fijo en ningún piloto en particular. De todas formas, sí me llaman la atención los aspectos positivos que veo en distintos pilotos, son detalles que intento implementar en mi pilotaje buscando ser el piloto más completo posible.