José Antonio Rueda: "La primera parte del campeonato ha sido muy buena, pero no sirve de nada si creemos que todo está hecho"

José Antonio Rueda es el claro dominador de Moto3 con 7 victorias, 9 podios y 228 puntos en doce carreras. Sin duda el palaciego es el hombre a batir de la categoría. A pesar de la gran renta con la que se ha ido al parón veraniego, 85 puntos sobre Ángel Piqueras, es decir más de tres grandes premios de ventaja, prefiere tomarse lo que queda de temporada como si de una nueva se tratara y con la idea en su mente de carrera a carrera.

A principio de temporada, José Antonio Rueda señalaba que el objetivo principal era conseguir regularidad, algo que señaló en declaraciones para el equipo Red Bull KTM Ajo que fue algo que le costó el año pasado. A pesar de la renta quiere mantener la cautela y econoció que “hará falta cumplir durante la segunda parte de la temporada, donde acumularemos muchos fines de semana seguidos fuera”. Además, anticipó que los próximos circuitos serían los más difíciles para él, por lo que destacó que la clave será “estar preparado para todo y seguir con la regularidad hasta el final”.

Sobre los aspectos en los que ha mejorado para lograr esa regularidad, el piloto sevillano destacó el avance en el aspecto técnico, que le permite “sentirme más cómodo encima de la moto y confiar mucho más, tanto en ella como en mis capacidades”. También valoró el apoyo de su técnico, quien le ayuda con el feeling de la moto, lo que hace que cada vez que se monta en ella salga con “más motivación, más ganas y más seguridad”.

El joven piloto admitió que no se esperaba llegar así en el parón de verano, pero sigue optando por tener los pies en el suelo. Explicó que su enfoque siempre ha sido “dar lo mejor de ti para tener los mejores resultados posibles” y, aunque todos esperan luchar por victorias y liderar el campeonato desde el inicio, reconoció que “pueden pasar mil cosas”, por lo que insistió en la necesidad de “seguir concentrados en seguir haciendo las cosas igual y no fallar”.

El palaciego considera que la regularidad y no fallar será la clave en esta segunda parte del campeonato

Sobre cómo gestiona la presión de liderar la clasificación general con ventaja, Rueda comentó que mantiene “la misma rutina de siempre, los mismos entrenos, haciendo el mismo trabajo cada fin de semana y sabiendo empezar de cero en todos los circuitos”. Para él, esa constancia es “la clave para poder luchar lo máximo posible cada carrera”. Aunque se mostró satisfecho por su rendimiento hasta el parón, recordó que “la primera parte del campeonato ha sido muy buena, pero no sirve de nada si ahora desconectamos o nos pensamos que está todo hecho”.

En cuanto a su relación con su compañero Álvaro Carpe, el mejor rookie de momento y tercero en la rueda, el de Los Palacios y Villafranca confesó que “trabajar con Álvaro es muy divertido”. Comentó que no lo conocía mucho al principio, pero ahora considera que es “muy buen compañero” y destacó que tener a alguien tan competitivo al lado “ayuda a seguir motivándote para lograr un buen resultado”.

Respecto al equipo, que lidera con solvencia la tabla general con una ventaja de 150 puntos y 12 podios en esta temporada, Rueda atribuyó el éxito al trabajo conjunto. Reconoció que para Carpe, siendo su primera temporada en el Mundial, “es muy difícil ser tan competitivo en un plazo tan corto de tiempo”. Añadió que, aunque Moto3 es una categoría muy igualada y complicada, el equipo está cumpliendo con las expectativas marcadas desde el inicio. Por ello, aseguró que solo queda “seguir trabajando igual” para seguir disfrutando de las carreras que quedan.

Finalmente, sobre sus objetivos para la segunda mitad de temporada, Rueda afirmó que se la tomará “sin ningún objetivo”, Y que empezará "cada fin de semana desde cero, seguir trabajando al máximo y como si se tratara de una segunda temporada que vuelve a empezar de nuevo”. Reconoció que habrá carreras mejores y otras más complicadas, pero subrayó que lo importante es “seguir dando nuestro 100%” y que mientras no se deje nada “encima, el resto pasa a ser algo más irrelevante”. También aclaró que prefiere no complicarse pensando en cosas que ahora no toca, ya que “cuanto más me ciña a eso, mejor nos van a salir estos diez Grandes Premios que nos faltan”.

A pesar de saber que tiene el título en el Mundial de Moto3 en sus manos, sabe que es pronto para pensar en eso y prefiere centrarse en ir carrera a carrera. José Antonio Rueda sigue aprovechando el parón de veraniego, aunque el fin de semana del 15 al17 de agosto, volverá la competición con el Gran Premio de Austria en el trazado del Red Bull Ring.