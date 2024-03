El madridista Brahim Díaz es convocado por Marruecos

El seleccionador de Marruecos, Hoalid Regragui, incluyó en su lista de convocados para los encuentros amistosos contra Angola y Mauritania, previstos para el 22 y el 26 de marzo, respectivamente, al atacante del Real Madrid Brahim Díaz.

De esta forma, se hace oficial la decisión adoptada días atrás del jugador malagueño de optar por formar parte del equipo nacional marroquí en lugar de la selección española con la que también tenía opciones de jugar. El pasado domingo fue pública la elección de Brahim de formar parte del combinado africano. Brahim, que estaba en la prelista de Luis de la Fuente para los amistosos de la selección española de marzo que disputará ante Colombia y Brasil, será finalmente internacional absoluto con Marruecos, país de su abuela paterna.

El interés mostrado por la Federación marroquí y las llamadas de su seleccionador, Walid Regragui, han terminado de convencer a Brahim, que llevaba meses meditando su decisión.

Brahim pasó por las categorías inferiores de España e incluso llegó a debutar con la absoluta, y a marcar, en el partido en el que la sub 21 se enfrentó a Lituania en Leganés el 8 de junio de 2021, por el positivo en coronavirus de Sergio Busquets que dejó confinada a la selección por entonces dirigida por Luis Enrique.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي أنجولا و موريتانيا🚨List for the two friendly matches against Angola & Mauritania#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/eAnsCRe5tk