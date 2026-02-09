Las mejores fotos de los Juegos Olímpicos de invierno Milán Cortina d'Ampezzo 2026 | Tercera jornada

Lindsay Vonn es recogida por un helicóptero tras su caída en el descenso.
Lindsay Vonn es recogida por un helicóptero tras su caída en el descenso. / JURE MAKOVEC | Efe

El primer domingo de los Juegos de Milán-Cortina 2026 estuvo marcado por el estremecedor accidente de Lindsey Vonn en el descenso alpino, pero la desgracia de la estadounidense contrastó con las alegrías de nuevos y viejos campeones y de la debutante Nora Cornell, primera española en entrar en competición.

Lo más comentado de la jornada fue la caída de la esquiadora Lindsey Vonn nada más comenzar su intento en el descenso de esquí alpino. La estadounidense de 41 años, que competía con el ligamento cruzado roto después de otra caída sufrida hace pocos días, no pudo culminar la proeza de su regreso a la competición y tuvo que ser evacuada en helicóptero. La federación norteamericana comunicó que se encuentra estable y en manos de los médicos.

Por su parte, el noruego Johannes Hoesloft Klaebo puso la primera piedra en busca de un récord sin precedentes. El esquiador de fondo aspira a ganar en unos mismos Juegos las seis pruebas de su disciplina, algo que ya consiguió en el Mundial de 2025, y este domingo consiguió la primera en el esquiatlón 10+10 km. Es el sexto oro para Klaebo en su carrera, a tan solo dos del máximo conseguido por un mismo deportista en los Juegos de invierno.

Los nuevos campeones olímpicos también dejaron nuevas historias. En el eslalon gigante paralelo de snowboard, la República Checa sumó su tercer entorchado olímpico consecutivo, pero ya no en la figura de Ester Ledecka, campeona en 2014 y 2018. Ledecka había sido la mejor en la ronda clasificatoria, pero cayó eliminada en cuartos de final. La reemplazó en lo más alto del podio su compatriota Zuzana Maderova, asegurando el relevo generacional.

Donde todavía no hay relevo es en la categoría masculina del eslalon gigante paralelo. En un deporte dominado en muchas ocasiones por atletas de menos de 25 años (como la misma Maderova, que tiene 22), el oro fue para el austriaco Benjamin Karl, que este año cumple 41. Defendió con éxito la medalla que ya había conseguido en Pekín 2022 en la que, según él mismo ha afirmado, es la última temporada de su carrera, después de cinco Juegos.

El patinaje de velocidad volvió a dejar un nuevo récord olímpico, en este caso en la prueba masculina de 5.000 metros. El noruego Sander Eitrem, quien también posee el récord mundial, paró el cronómetro en 6:03.95. La preocupación empieza a aflorar entre la selección de Países Bajos, tradicional dominadora de este deporte, que no ha sumado ninguna medalla en las dos pruebas disputadas hasta ahora.

Además, el día trajo a la primera competidora española. La catalana Nora Cornell fue la primera de la delegación de España en competir en estos Juegos, y lo hizo en la ronda clasificatoria de snowboard big air. Cornell había afirmado en sus redes sociales que su objetivo era caer de pie, y lo consiguió en dos de sus tres intentos, pero no fue suficiente para que se metiera en la final.

La austriaca Anna Gasser, la única campeona olímpica en la historia de esta modalidad (solo está en el programa de los Juegos desde 2018), se clasificó en novena posición. En cambio, la neozelandesa Zoi Sadowski Synnott y la japonesa Kokomo Murase, plata y bronce respectivamente en 2022, estuvieron a la altura de las expectativas y pasaron a la final con las dos mejores puntuaciones.

