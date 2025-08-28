Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 6

La primera etapa de montaña de la Vuelta 2025 coronó al australiano Jay Vine (UAE) como vencedor en Pal Andorra, regaló el maillot rojo al noruego Torstein Traeen, el mejor clasificado de la fuga del día, y hundió al español Juan Ayuso, fuera de forma, tras perder más de 6 minutos en meta respecto al grupo de favoritos.