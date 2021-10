El mundo del fútbol se vuelca con la jugadora de Osasuna B que recibió amenazas sexistas

El fútbol femenino en España está en constante crecimiento y las recientes nominaciones al Balón de Oro, con cuatro jugadoras españolas entre las candidatas, son una buena muestra de ello. Sin embargo, este lunes es noticia por un lamentable hecho que nada tiene que ver con el balón y sí con las actitudes machistas que, por desgracia, siguen muy presentes en este deporte.

Y es que la jugadora de Osasuna Femenino B, Karolina Sarasua, denunció el pasado sábado graves amenazas sexuales e insultos por parte de cinco jóvenes durante el partido que su equipo disputó en Cantabria frente al Nueva Montaña (0-5) de la Primera Nacional Grupo 2. "Te voy a violar" o "súbete la camiseta y enséñanos las tetas y el culo" son algunas de las frases que estos 'aficionados' dedicaron a la joven jugadora rojilla.

“Sigo bastante impactada y triste por lo ocurrido. Pero también tengo más ganas que nunca de demostrar que estamos todos juntos para ayudar a muchísima más gente”, ha indicado la futbolista, y ha añadido: "Si ha servido de algo que me pase a mí, para así poder ayudar a otras personas en el futuro, por una parte me alegro”.

Sarasua considera “súper importante” todo el apoyo recibido durante estos días por parte de aficionados, compañeras, familiares y amigos. “No nos creíamos todo lo que nos estaba sucediendo y estoy muy agradecida por todo ello. Nunca me cansaré de dar las gracias”, ha afirmado, y cuenta que “más que miedo me da pena saber que existen personas que piensan esas cosas”.

Según la futbolista, durante el primer tiempo estos individuos se dedicaron a insultar a las jugadoras descalificándolas deportivamente y ya en la segunda parte “reaccionaron de otra manera a través de amenazas y un descontrol de barbaridades”, como “te voy a violar” o “súbete la camiseta y enséñanos las tetas y el culo”.

“Estando en el siglo XXI no debería haber gente que ni tan si quiera lo pueda pensar”, ha comentado Sarasua, que no quiso abandonar el terreno de juego para no darles la razón y el gusto de salirse con la suya.

La colegiada del encuentro, Lucía Fernández Luna, reflejó lo sucedido en el acta de la siguiente forma: “Durante el desarrollo de la segunda parte, me percato de la presencia, fuera del recinto, de 5 chicos subidos a la valla del campo, en la zona de medio campo, detrás de mi asistente número 2, que portaba al menos, uno de ellos, el chándal con el escudo del equipo local, S. D. Nueva Montaña. Se dirigieron durante el desarrollo de la segunda parte tanto a jugadoras como a mí personalmente con comentarios ofensivos”.

“Una vez finalizado el encuentro, la delegada del equipo visitante, junto con la jugadora número 9, doña Karolina Sarasua García, me presentan su queja sobre dichas faltas de respeto y me comunican con exactitud los términos", dejó escrito, y reprodujo las amenazas e insultos.

Las muestras de cariño y apoyo han sido constantes por parte de jugadoras y aficionados desde entonces, entre ellas de la capitana del primer equipo rojillo, Mai Garde, que publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: “¡BASTA YA! Ni tenemos ni debemos tolerar más este tipo de actuaciones denigrantes hacia las mujeres. Tienes todo mi apoyo, compañera. Ayer fue a ti, mañana será a otra”.

“Madre mía, esto es más que lamentable. Todos deberíamos de hacer lo que esté en nuestras manos para que no suceda más, ni en el deporte ni en ningún lugar. Es muy grave. Todo mi apoyo”, comenta Alexia Putellas, jugadora del Barcelona y uno de los grandes iconos del deporte rey a nivel mundial.

También Osasuna ha publicado un mensaje en redes sociales para mostrar su apoyo a la jugadora en el que expresa su "rechazo" a los citados comentarios y agradece "el apoyo del SD Nueva Montaña por su ejemplar actitud ante lo sucedido”, y hoy el alcalde Pamplona calificaba de "vergüenza" los insultos y amenazas y defendía “intervenir con toda la contundencia del mundo”.

Las rojillas son líderes tras sumar 12 puntos en 5 partidos y están empatadas con el Añorga y Athletic C, por su parte el Nueva Montaña es último, con derrota en los cinco compromisos, cero goles a favor y 38 en contra.