Un entrenador en busca del futuro del remo

Dani Sierra (10 de agosto de 1987) es una de esas personas que ha nacido para transmitir la pasión por un deporte a las nuevas generaciones y sacar de ellas futuros especialistas de nivel.

Este sevillano del barrio de Torreblanca empezó a remar en 2002 y tardó poco en hacerse un hueco como uno de los mejores remeros del CNS, y un año después consiguió su primer campeonato de España. En 2004 debutó con la selección española y tan sólo un año después ya comenzó a dar cusos dentro del propio Club Naútico con el fin de hacer llegar al remo a más personas.

Ocupa el cargo de Director Técnico de la Federación Andaluza desde el año 2013. Por si esto fuera poco, también ha sido técnico de la selección española júnior durante cuatro años. Su trabajo en la evolución de la Federación en los últimos años ha sido muy importante para aumentar el número de licencias a la vez que alterna su cargo con el de entrenador de los cadetes, algo que asegura que le “encanta”. Desde que este joven entró en contacto con el remo supo que sería su pasión ya que no se ha desligado de este deporte desde que supo lo que era. Además, cuando empezó a entrenar, hasta 15 personas de su barrio acudían a entrenar gracias a él, que fue quien les metió el gusanillo del remo en la cabeza.

Después de ver que esto le apasionaba, estudió ciencias de actividad física y del deporte para especializarse y poder dar un salto cualitativo más con respecto a los demás y, a pesar de que le gustan practicamente todos los deportes, en el remo encontró desde el primer día su verdadera vocación.

Daniel defiende que el remo andaluz vive uno de sus mejores momentos desde hace muchísimos años. “Hemos llegado a una unión entre clubes y deportistas que es única, antes cuando yo empecé a remar reinaba la discordia entre todos, siempre miraban por sus propios intereses y no se miraba por un bien común, ahora todo eso es diferente”, asegura.

De competir a entrenar hay un paso, pero Dani Sierra está convencido de que él nació para dedicar su sabiduría a los demás para sacar grandes competidores para el futuro. “Creo que naces para algo y lo mío es entrenar, así me lo agradecen los niños después de muchos años. Son muy agradecidos y a día de hoy muchos continúan manteniendo el contacto conmigo”, indica.

El camino hasta aquí no ha sido nada fácil ya que ha tenido que sacrificar mucho tiempo ya sea con familia o amigos, fines de semana, levantarse todos los días a las 8 de la mañana y, sobre todo, trabajar de lunes a domingo sin descanso, como continúa haciendo a día de hoy, algo que no todos son capaces de hacer. “Tienes a 60 niños esperándote y tú no puedes fallar, es duro pero agradecido”, concluye Dani.

Un entrenador que ansía seguir peleando en el mundo del remo para preparar a futuros deportistas de alto nivel que lleguen a lo más alto.