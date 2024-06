De la necesidad de Dani Olmo desde el banquillo a la confirmación de David Raya

Nuevo triunfo, el tercero, para España para corroborar que es una de las selecciones más fuertes hasta el momento de la presente Eurocopa. El fútbol de la primera mitad del combinado de Luis de la Fuente, a pesar de estar cargado de teóricos suplentes, volvió a convencer y sólo en la segunda mitad hubo algo más de sufrimiento.

Dani Olmo | Es un ‘fichaje’ magnífico, pero ¿desde el banquillo?

Dani Olmo se lleva un balón ante Ramadani / Friedemann Vogel | Efe

Buena demostración de su calidad, pero con la incógnita de si es capaz de ejercer como revulsivo, algo que no ha sabido hacer en los dos partidos anteriores o si necesita partir en el once titular para que salga a relucir su mejor fútbol. Si parte entre los once elegidos inicialmente, está claro que es un excelente refuerzo para Luis de la Fuente, ya que es capaz de originarle muchos incendios al rival. El pase que recibió de Laporte era bueno, pero él lo hizo extraordinario después.

David Raya | No sólo juega bien con los pies, también para muchos balones

David Raya es felicitado por Zubimendi y Mikel Merino. / Alberto Estévez | Efe

Es el segundo portero de esta selección y el titular de un Arsenal que ha rozado el título en la loada Premier League inglesa. Esas dos cuestiones deberían valerle para que todos creyeran más en él, pero parece que no, que se duda. Contra Albania se lució en tres ocasiones, particularmente difícil la segunda, para demostrar que es algo más que un meta que juega bien con los pies.

Laporte | La salida del balón desde atrás con él tiene un toque de distinción

Laporte acosa a Laçi en la banda. / Alberto Estévez | Efe

De la Fuente lo colocó como único titular que repetía en la alineación respecto a Italia y tiene su lógica esa cuestión, pues ha estado demasiado tiempo parado y tal vez sea el que necesita más minutos para ponerse en condiciones. Es fundamental por su capacidad para romper las líneas de la presión rival con sus pases interiores. El del gol fue magnífico, pero no es algo excepcional, siempre lo hace.

Jesús Navas Batió el récord con el pie tocado desde el minuto 1

Jesús Navas, ante Bajrami. / RFEF

En la primera jugada del partido le dieron un pisotón que lo hizo cojear durante algunos minutos, pero no puso ninguna mala cara y siguió a lo suyo, a jugar al fútbol para convertirse en el hombre con más edad que ha defendido a España en una Eurocopa. Protagonizó algunos centros de calidad, pero Joselu, un especialista, no fue capaz de convertirlos en aún mejores.