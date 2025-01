Nyamongo y Chelangat ganan la Media Maratón de Sevilla

Sevilla/Doble triunfo africano en la trigésima edición de la Media Maratón de Sevilla. El keniano Vinicient Nyamongo bajó de la hora para imponerse en la recta de meta con un tiempo de 59 minutos y 33 segundos mientras que la ugandesa Rebecca Chelangat batía el récord de la prueba sevillana con un crono de una hora, siete minutos y 18 segundos.

La carrera, con una participación espectacular de 17.000 corredores se ha disputado con bastante frío y una fina llovizna que era agradecida en ocasiones por los corredores más populares dentro del esfuerzo de recorrer la distancia de 21 kilómetros y 907 metros. Pero también llegó a apretar la lluvia y el viento puso muchas dificultades en algunas partes del recorrido.

El triunfo de Nyamongo fue claro, ya que le sacó en la línea de meta casi medio minuto al segundo clasificado, el francés Felix Bour, mientras que otro francés, Valentin Gondouin, era el tercer clasificado con 1:00:17. El ganador no partía como uno de los principales favoritos del elenco de atletas, ya que se presentaba en Sevilla con una mejor marca de 1:01, lo que lo situaba en la séptima posición por los cronos acreditados por los atletas de élite contratados por la organización.

Sin embargo, Nyamongo cogió el mando muy pronto y en el kilómetro 12 ya figuraba como líder solitario de la prueba, posición que mantendría, por tanto, durante los nueve kilómetros restantes con gran solvencia.

Más rápido se corrió en la carrera femenina en lo referente a las marcas, dado que Rebecca Chelangat, con nacionalidad ugandesa, batía el récord de la prueba con un tiempo de 1:07:18. En la segunda posición entraba otra atleta ugandesa, Annet Chemengich Chelangat, con un crono de 1:08:17. Mientras, en la tercera plaza llegaba la etíope Yalganesh Eskamech Gedefa, con 1:08:50. La ganadora dominó la prueba en prácticamente todos los parciales.

Dentro de las imágenes curiosas que se han producido en la fría mañana sevillana llamaba mucho la atención precisamente el calentamiento sincronizado de los atletas etíopes que lo realizaban casi con un paso de baile.

Los primeros españoles de la carrera eran Pablo Sánchez, que acababa undécimo en la línea de meta con un tiempo de 1:02:13, y Ester Navarrete, que era octava en la competición femenina con 1:10:43.

La trigésima edición de la Medio Maratón de Sevilla se ha celebrado, pues, con salida y meta en la avenida de Las Delicias y 17.000 corredores inscritos. De esta manera se batía su récord histórico de participación tras ser incluida este año en el calendario internacional de World Athletics de pruebas en ruta (recibiendo el sello World Athletics Label), el máximo organismo internacional de atletismo, y será uno de los primeros grandes medios maratones del año a nivel mundial.

Es el medio maratón más plano de Europa con sólo 5 metros de diferencia de altura entre su punto más bajo y más alto, siendo un recorrido muy propicio para lograr grandes marcas en la distancia.

Algunos corredores se quejaron al final de la prueba del servicio de autobuses que estaba anunciado por el Ayuntamiento de Sevilla como disponibles para llegar a la línea de salida. Finalmente, los participantes argumentaban que estos autobuses, pues sólo los circulares aparecían como no disponibles, no aparecieron, arriesgando no llegar a tiempo para el comienzo de la prueba.