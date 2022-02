¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions League 2021/22?

Vuelve la Champions, vuelve la competición que muchos de los transatlánticos del fútbol europeo tienen marcada en rojo en el calendario. Como sucede durante cada temporada, la situación de la gran mayoría de equipos ha cambiado drásticamente. 16 equipos europeos tendrán desde el 15 de febrero el mismo objetivo: llegar a la final de San Petersburgo en mayo.

El error que cometió la UEFA en el sorteo de octavos de final, y que obligó a que fuera repetido, decantó los enfrentamientos a doble partido. Como novedad, será la primera eliminatoria de la Champions en la que no exista el valor añadido de los goles fuera de casa.

Tres de los cinco equipos españoles que llegaron a la fase de grupos continuan su camino en la máxima competición continental. A pesar de que Barça y Sevilla no pudieron superar la fase de grupos y cayeron a la Europa League, Real Madrid, Villarreal y Atlético siguen vivos en la lucha por la Champions.

El ‘coco’ contra el Real Madrid

El Real Madrid pasó de tener al Benfica de rival a tener enfrente a un PSG, que todo el mundo quería evitar, en el segundo sorteo. El gran partido de los octavos es el que enfrenta al Real Madrid contra un PSG que parece no haber demostrado aun todo su potencial.

Es una eliminatoria en la que hay muchas cuentas pendientes entre los dos equipos. Kylian Mbappé viaja a la ciudad donde todos los rumores le sitúan a partir de la siguiente temporada, Leo Messi vuelve a pisar uno de los estadios de los que mejores recuerdos tiene o la posible vuelta de Sergio Ramos a la que fue su casa durante más de una década. El morbo está servido.

La primera manga de la eliminatoria se jugará en París, el 15 de febrero a las 21 horas, mientras que la segunda manga se disputará en Madrid a la misma hora del 8 de marzo.

El Atlético de Madrid se vuelve a encontrar con su bestia negra

El Atlético de Madrid se encuentra en uno de sus puntos más bajos desde que Diego Pablo Simeone es entrenador de los colchoneros. Aunque su rival, el Manchester United, tampoco atraviesa su mejor momento, la eliminatoria parece que se puede decantar a favor del que menos errores cometa.

Enfrente de la portería defendida por Jan Oblak estará Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores que más goles ha marcado en el Real Madrid. El último enfrentamiento entre el portugués y el conjunto madrileño fue en la temporada 2018/19, cuando Ronaldo hizo un hat-trick para que la Juventus remontara una eliminatoria que se había puesto muy complicada para los italianos.

El primer encuentro entre atléticos y red devils está programado para el 23 de febrero a las 21 horas. El segundo es a la misma hora pero del 15 de marzo.

El Villarreal, contra una Juventus reforzada

Aunque el submarino amarillo no empezó la temporada como se esperaba, parece que Unai Emery ha dado con la tecla en la Liga, competición que se le estaba atragantando. En Champions, el Villarreal no tuvo ese problema. A pesar de que no podrán contar con Gerard Moreno de cara al partido de ida, los pupilos de Emery tienen opciones reales de pasar a la siguiente ronda.

En la otra parte del campo estará la Juventus. Perdieron a Federico Chiesa debido a una lesión que le mantiene fuera hasta la siguiente temporada, pero los fichajes de Vlahovic y Zakaria prometen dar ese salto de calidad que tanto necesitaba uno de los históricos del fútbol italiano y europeo.

‘Cenicientas’ para los dos finalistas de 2021

Chelsea y Manchester City, campeón y finalista de 2021, afrontarán dos eliminatorias en las que no deben pasar muchos apuros. Los primeros se enfrentarán contra el Lille y los segundos contra el Sporting de Portugal. El campeón de 2020, el Bayern de Múnich se verá las caras con el Salzburgo, uno de los que apeó al Sevilla de la Champions, pero tampoco debe suponer un reto para los chicos de Nagelsmann.

Los demás enfrentamientos tendrán de protagonistas al Benfica y el Ajax, y, por otra parte, a dos históricos del fútbol a nivel mundial como son Inter de Milán y Liverpool.

¿Dónde se pueden ver los octavos de final de la Champions League por televisión?

Todos los partidos de octavos de final de la Champions League 2021/22 se pueden ver a través de Movistar. Su canal Movistar Liga de Campeones es el que usa la empresa para transmitir todos los partidos de la máxima competición europea.

Horarios de los octavos de final de la Champions League