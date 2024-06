Pedro Rocha estará en un palco al que acude por primera vez Del Bosque

Pedro Rocha, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), viajó a Düsseldorf para estar presente en el palco de honor en el encuentro de España ante Albania, en el que, por primera vez, estará Vicente del Bosque como presidente de la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación creado por Consejo Superior de Deportes (CSD).

La propuesta de resolución dictada el pasado viernes por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de inhabilitar seis años a Rocha para ocupar cargos en cualquier federación deportiva, al entender que ha cometido faltas muy graves durante su período de presidente de la Comisión gestora tras la marcha del máximo mandatario anterior, Luis Rubiales, no varía el plan del presidente de la RFEF.

Rocha ya se encuentra en la ciudad en la que España juega su tercer partido en la Eurocopa, según confirmaron a EFE fuentes presidenciales de la Federación. Tras presidir el encuentro en el palco del Olímpico de Berlín y repetir en el Arena AufSchalke de Gelsenkirchen, el presidente de la Federación estará en el duelo ante Albania en la primera fila del palco del Arena Düsseldorf.

La novedad en el palco será la presencia de Vicente del Bosque como responsable de la comisión creada por CSD para tutelar durante los próximos meses el funcionamiento de la RFEF. El seleccionador, que ganó el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012 con España, estrenará sus funciones en un partido de la cita en Alemania. UEFA ha reservado un sitio en el palco en la tercera fila.

La versión de Pedro Rocha

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el cacereño Pedro Rocha, ha asegurado que la propuesta para inhabilitarle del Tribunal Administrativo del Deporte TAD) "no responde ni al sentido común, ni a la ley, sino más bien a una intención política de intervenir en una federación que está pacificada".

"Estamos en la Euro y tenemos un Mundial y vamos a disputar unos Juegos Olímpicos. ¿De verdad que hay motivos para volver al caos y destrozar todo esto? Es insólito y espero que impere el sentido común", ha señalado sobre el expediente en una entrevista que ha publicado este lunes El Periódico Extremadura.

A su juicio, "es el mundo al revés", ya que le acusan de excederse en sus funciones por tomar decisiones que el Consejo Superior de Deportes pidió, como la rescisión del contrato del anterior secretario general, Andreu Camps, o que la federación se personara en la causa que investiga el juzgado de Majadahonda, cuando "era un clamor y una obligación para esta casa perseguir cualquier presunta corrupción".

Rocha ha asegurado que no se esperaba la propuesta de inhabilitación del TAD y que volvería "una y mil veces" a adoptar las decisiones que tomó para "frenar conductas inapropiadas y, desde luego, para dar carpetazo a una etapa del fútbol español que no es precisamente ejemplarizante.

"Luchar contra la corrupción no puede ser penalizado", ha subrayado Rocha, que ha insistido en su inocencia: "Pongo las dos manos -en el fuego-. Soy una persona honesta y honrada".

Rocha ha afirmado que no se le ha "pasado por la cabeza" dejar el cargo y que el tiempo le va a dar la razón.

Sobre el caso 'Supercopa', en el que está investigado, ha precisado que él entró en la federación como vicepresidente económico cuando el contrato ya estaba iniciado y que la comisión económica es un órgano en el que todo se aprueba de forma "colegiada".

Además, ha comentado que "ha hecho todo lo contrario" a lo que hizo su antecesor, Luis Rubiales, como firmar la paz con la Liga de Fútbol Profesional.

"A mí me gusta la paz, la unidad, seguir un camino, que la gente del fútbol solamente hable de fútbol. No me he enfrentado a nadie. Prefiero el diálogo antes que la división", ha aseverado.

Rocha no ha desvelado si se presentará a las próximas elecciones en la RFEF. "Ahora toca trabajar. Cuando llegue ese momento se verá".

Y ha indicado que no está trabajando con Vicente del Bosque porque el exseleccionador está en una comisión que creó el Consejo Superior de Deportes y no es miembro de la federación.

El presidente de la RFEF, que ha señalado que estuvo "muy a gusto" con el rey en el palco del Arena de Gerserkinchen viendo el partido de España, ha advertido de que 'la roja' va "a por la cuarta Eurocopa", pero respetando mucho a los rivales.