Pep Guardiola dice que se autolesionó tras el empate del Feyenoord contra el Manchester City

Manchester/El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, protagonizó este martes una de las imágenes más llamativas de la jornada de la Liga de Campeones. Su equipo había empatado 3-3 contra el Feyenoord en su estadio después de tener tres goles de ventaja ya en la recta final del encuentro y todos los periodistas de las televisiones con derechos estaban deseando de conocer las declaraciones del catalán después de la pésima racha de los suyos en las últimas jornadas.

La sorpresa fue cuando se produjo la comparecencia de Guardiola ante las cadenas que lo estaban esperando. El entrenador del City comparecía con unos visibles arañazos en su cabeza y también en su nariz. Lógicamente, el periodista le pregunta al técnico catalán por el origen de esos arañazos en la testa que no tenía durante el partido, aunque la herida en la nariz sí se le había visto en el transcurso del mismo.

La respuesta de Guardiola fue sorprendente. Explicó que se había arañado queriendo, que se había autolesionado por la frustración de haber concedido el empate y por la mala racha que estaba atravesando él por primera vez en su carrera deportiva y también su Manchester City.

Guardiola, en una captura de pantalla con los visibles arañazos en su cabeza.

El hecho de autolesionarse ya es grave, pues indica que su estado mental no debe ser muy bueno precisamente, pero también surgieron diferentes interpretaciones de todo tipo acerca de un posible enfrentamiento con algún componente del equipo en el tiempo que transcurre desde la finalización del encuentro y la obligatoria comparecencia de Guardiola ante las televisiones con derechos.

Primer revés de este tipo en su carrera

Por primera vez en su carrera como entrenador, Pep Guardiola desperdició una ventaja de tres o más goles, después del 3-3 firmado este martes contra el Feyenoord.

El Manchester City de Pep Guardiola dejó ir un 3-0, con doblete de Erling Haaland y tanto de Ilkay Gündogan, contra los holandeses, que igualaron en los quince últimos minutos. Es la primera vez en la carrera del español, que ha dirigido 900 partidos en la élite, que cede una ventaja de tres o más goles.

Lo que sí le ha pasado, en diez ocasiones ahora, es que marcara tres goles en un partido y no ganar. Le ocurrió en dos ocasiones con el Barcelona (un empate y una derrota), una en los tres años que estuvo en el Bayern de Múnich (un empate) y en siete ocasiones con el Manchester City, con seis empates y una derrota.

Para el fútbol inglés, es la tercera vez que un equipo cede una ventaja de tres goles en la Champions, tras el Arsenal contra el Anderlecht en 2014 y el Liverpool en 2017 contra el Sevilla.

"No podemos regalar tanto"

Pep Guardiola dijo que el empate a tres ante el Feyenoord se puede considerar como una derrota y que su equipo no puede regalar tanto a este nivel. "El partido estaba bien, con 3-0, jugábamos bien, después concedemos muchos goles porque en estos momentos no somos estables. Regalamos el primero y los demás y por eso es difícil", dijo Guardiola en Amazon Prime después de un partido en el que iban 3-0 arriba y se dejaron empatar en los quince minutos finales.

"Hemos perdido muchos partidos últimamente, somos frágiles, necesitas una victoria, el partido era bueno para nuestra confianza, jugando a un gran nivel, pero algo pasa y estamos en problemas. No sé si es un problema mental. El primer gol no puede pasar, el segundo tampoco. Después de eso no sabemos qué pasa, estamos desesperados por ganar, por hacerlo bien, pero no".

"Hay muchas cosas bien, pero de dónde venimos, pero con el 3-3 no se puede decir más. A este nivel no se puede regalar tanto. En otro ambiente no pasaría, pero ahora sí pasaría", añadió el técnico español.

El City visitará este domingo Anfield con una desventaja de ocho puntos en la Premier League y una racha de cinco derrotas y un empate.