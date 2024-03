El público arropó una magnífica jornada de carreras de caballos en Pineda

Magnífica jornada de carreras de caballos, ya van ochenta y cuatro ediciones, la disputada este domingo en el Hipódromo del Real Club Pineda de Sevilla en la que se celebraron cinco pruebas en la que destacó el triplete vencedor del preparador argentino Óscar Anaya con tres ejemplares de su patio: Chelsea Square y Machu Picchu con la monta de Nico Valle y Eye Of Heaven con la fusta de Rocío Relaño. Además, pasaron por ganadores Dabespir con la silla de Borja Fayos y Melampo con Denisa Sikorova, ambos de la Cuadra Soñador y preparación de Jessica Jiménez, los dos, tanto el propietario Fidel Castro y la preparadora, también firmaron su particular doblete vencedor. El público, de nuevo, arropó de forma notable la celebración de esta dominical en el recinto más emblemático del turf en nuestro país.

Abrió el día el Premio Excmo. Ayuntamiento de Sevilla IMD, una prueba reservada para caballos y yeguas de cuatro años en adelante disputada sobre una distancia de 1.750 metros. Del grupo de seis purasangres que inició la prueba destacó desde el golpe de cajones Chelsea Square de la Cuadra Rio Cubas con la monta del argentino Nico Valle. Se impuso por menos de un cuerpo de ventaja sobre Miss Lightfandango con la fusta del checo Vaclav Janacek, que intentó en los metros finales inquietar la superioridad del cuatro años entrenado por Óscar Anaya que debutaba en nuestro país. Completó el trío Kantio con la silla de Cristina Pérez a un cuerpo de la gemela.

Segunda para Anaya y Valle

Machu Picchu de la Cuadra Amazing TurF se impuso en la segunda entrega de la dominical, Premio Cruzcampo, celebrado sobre una distancia de 2.200 metros y reservada para caballos y yeguas de cuatro años en adelante. Con este seis años el jockey Nico Valle y el preparador Óscar Anaya consiguieron su segunda victoria del día con un ejemplar que no deja de sorprender por sus grandes resultados.

Ganó con suma facilidad de punta a punta por cuatro cuerpos de ventaja sobre Go With The Wind con la silla de Denisa Sikorova. As de Oros con la fusta del checo Vaclav Janacek entró a un suspiro de la gemela en el tercer cajón de la prueba. La carrera no tuvo emoción por la superioridad del vencedor.

El hándicap dividido para Soñador y Jessica Jiménez

La tercera y cuarta carreras del día corresponden al hándicap dividido sobre una distancia de 1.600 metros. Ambas, reservadas para caballos y yeguas de cuatro años en adelante. En la primera parte, Premio El Corte Inglés, resultó victorioso Dabespir de la Cuadra Soñador con una gran monta de Borja Fayos. Ganó de punta a punta, desde la cabecera del grupo en cajones hasta el espejo de meta, y con relativa facilidad por dos cuerpos de ventaja sobre Belletti con la fusta de Cristina Pérez. Entró en el trío ganador Trujillo con la silla de Víctor Manuel Valenzuela a solo una cabeza de la gemela.

La segunda parte de este hándicap, Premio Caja Rural del Sur, cuarta carrera del día también tuvo como ganador a un ejemplar de la Cuadra Soñador entrenado por Jessica Jiménez. En este caso fue Melampo con una buena monta de Denisa Sikorova. Ganó con mucha facilidad, por seis cuerpos de ventaja, sobre Veleta con la silla de la jocketa Cristina Pérez. Fiji Gold con Borja Fayos, otro purasangre de la dupla Soñador y Jessica Jiménez firmó el trío a tres cuerpos de la gemela. Gran jornada también para el patio de Jessica Jiménez.

Una para Rocío Relaño y triplete para Anaya

Concluyó este domingo con el Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla, un hándicap de referencia reservado para amazonas y gentlemen en la que ganó con gran facilidad Eye of Heaven con la silla de Rocío Relaño. Desde cajones se puso al frente hasta el poste de llegada de esta carrera disputada sobre una distancia de 1.000 metros.

Hasta seis cuerpos de ventaja tuvo en la meta este seis años de la Cuadra de Zacarías Sarmiento sobre Empel con la fusta de Gonzalo Pineda. Completó el trío Dance Ahead con la amazona Claudia Tena muy lejos de la gemela. Con la retirada de Bárbado sólo tuvo en pista a estos tres ejemplares. Fue un paseo del vencedor de la carrera.