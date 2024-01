Mucho público en la primera jornada del año en el Gran Hipódromo de Andalucía

En el Gran Hipódromo de Andalucía Javier Piñar Hafner de Dos Hermanas se celebró la séptima jornada de la temporada, primera del año, en la que el buen tiempo y la gran afluencia de público fueron claves para la disputa de una buena jornada de carreras de caballos con las pistas en buen estado. Hubo dos carreras en la pista de arena y tres en la de hierba. La Cuadra Mangueta ganó su primera prueba con la victoria de Irma con la monta de Cristina Pérez. También consiguieron triunfos: Hades, Caccia di Diana, Astimegoesby y Kergrist, respectivamente, con las fustas de Claudia Tena, Nico Valle, Nicolás de Julián y Jaime Gelabert.

Comenzó esta dominical en la pista de hierba con el Premio A Galopar, hándicap reservado para amazonas y gentlemen con caballos y yeguas de cuatro años en adelante. Se disputó sobre una distancia de 1.800 metros en el que se impuso Hades con una magnifica monta de la amazona Claudia Tena, que controló la carrera en cada momento. Se puso en la cabecera del grupo ya entrada la recta definitiva, posición que no dejó entrando en el espejo de meta con casi dos cuerpos de ventaja sobre The Grey Wolf con la fusta de la Evelyn Rodríguez, que debutaba como amazona. Entró en el trío vencedor Natural Talent a más de cuatro cuerpos de la gemela con Rocío Relaño en la silla. Las tres primeras posiciones las ocuparon amazonas.

La segunda entrega del día, Premio Todoturf, también se disputó sobre la pista de hierba y una distancia de 1.800 metros. En esta prueba, reservada para potros y potrancas de tres años, venció con relativa facilidad Caccia di Diana de la Cuadra Reza Pazooki con la fusta del argentino Nico Valle. Entraron en el trío dos ejemplares de la Cuadra Martul: Chiquitín y Azkar, a uno y dos cuerpos respectivamente del entrenado por Óscar Anaya.

Emocionante llegada

Ocho purasangres disputaron la tercera carrera del día, Premio Gaceta Hipódromo , primera parte del hándicap dividido para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, celebrado en la pista de arena sobre una distancia de 1.500 metros. Ganó por un cuello Astimegoesby con una gran monta de Nicolás de Julián en dura competencia con Jaime Gelabert en la silla de Borondon, que vendió cara su derrota. Fue una emocionante y ajustada llegada que hizo vibrar al público con este mano a mano entre estos dos caballos. Entró en el trío el siete años de la Cuadra Nanina, Trujillo, con la fusta de L. Castillon. Llegó a más de dos cuerpos de la gemela.

La segunda parte del hándicap, Premio Giralda Turf, fue la cuarta prueba de la jornada. Tuvo como vencedor a Irma con preparación de Álvaro Soto y con una buena monta de Cristina Pérez, que aguantó el fuerte remate de Desimore con la fusta de Nico Valle. Es la primera victoria de los colores de la Cuadra Mangueta. Firmó la tercera posición A mi la Legión con la silla de Nicolás de Julián, a más de tres cuerpos de la gemela.

Cerró el día el Premio Ociocaballo, prueba celebrada con caballos y yeguas de cuatro años en adelante sobre la pista de hierba en una distancia de 2.100 metros. En esta carrera hubo una lucha cerrada entre Go With The Wind con la silla de Dinis Ferreira y Kergrist con la monta de Jaime Gelabert, que finalmente se hizo con el triunfo por un suspiro en el poste de meta. El seis años de Palco 7 entrenado por Juan Luis Maroto aguantó las embestidas del entrenado por Guillermo Arizkorreta. Entró en el tercer cajón Super Lover.