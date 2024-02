¿Qué es la tarjeta azul y cuándo podría entrar en vigor?

El fútbol podría cambiar en el futuro su norma en cuanto las tarjetas, algo que no ocurría desde el Mundial de México, en 1970. Según informó The Telegraph, la International Football Association Board (IFAB) estaba trabajando en presentar una nueva norma que cambiaría una parte importante de este deporte.

Más tarde, el propio órgano encargado de dictar las reglas del fútbol ratificó dicha información: la tarjeta azul. Esta serviría para darle una opción más a los árbitros a la hora de mostrar las cartulinas, siendo un híbrido entre la amarilla y la roja. Rápidamente, distintas personalidades del fútbol criticaron esta medida, a lo que la FIFA entró a calmar el ambiente: "Cualquier prueba, si se implementa, debería limitarse a probarse de manera responsable en niveles inferiores".

La tarjeta azul es una norma que la IFAB cree necesaria para mejorar el fútbol actual. Consiste en una expulsión momentánea de un jugador, de diez minutos. Su uso quedará reservado para cuando el árbitro crea que una infracción no es lo suficientemente grave para una roja, pero sí más leve que para una amarilla. Además, también podrá mostrarla ante protestas de los jugadores.

La suma de dos tarjetas azules en un encuentro desembocará en una roja, por lo que la expulsión de dicho jugador será definitiva para ese partido y cumplirá un encuentro de sanción -ocurrirá también si ha visto una amarilla antes, considerándose así una doble amonestación-. En definitiva, un híbrido entre las cartulinas ya conocidas, con la intención de la IFAB de complementar el espectáculo actual.

La polémica en torno a la tarjeta azul no ha tardado en aparecer. Si ya el VAR supone una polémica continua, la posible entrada de una nueva cartulina que genere expulsiones momentáneas choca mucho con lo que se entiende como fútbol en la actualidad.

Distintos entrenadores, como Jürgen Klopp o Diego Pablo Simeone, ya han mostrado su malestar con la posible medida. La FIFA salió a aclarar que la propuesta de la IFAB, en todo caso, debería limitarse a una prueba en categorías inferiores hasta conocer su utilidad en el juego real.

FIFA wishes to clarify that reports of the so-called 'blue card' at elite levels of football are incorrect and premature. Any such trials, if implemented, should be limited to testing in a responsible manner at lower levels, a position that FIFA intends to reiterate when this…