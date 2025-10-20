La raqueta con la que Carlos Alcaraz ganó Wimbledon 2023, subastada por 150.000 euros

Carlos Alcaraz no solo sigue haciendo historia en las pistas, sino también fuera de ellas. La raqueta con la que el tenista murciano conquistó su primer título en Wimbledon en 2023, tras derrotar a Novak Djokovic en una final épica, ha sido subastada por 173.066 dólares —unos 150.000 euros al cambio actual—, una cifra récord en el mundo del coleccionismo deportivo. La venta fue realizada por la prestigiosa casa de subastas Prestige Memorabilia, que cerró la operación este domingo.

Alcaraz con el trofeo de Wimbledon 2023 / EFE

El 16 de julio de 2023 quedará grabado como una fecha clave en la historia del tenis. Aquel día, con tan solo 20 años, Alcaraz se impuso al serbio Djokovic en un duelo memorable que se extendió durante cuatro horas y 42 minutos, convirtiéndose en la tercera final más larga de Wimbledon. El marcador final (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4) selló la coronación del español como nuevo campeón del torneo londinense, poniendo fin a la racha de cinco títulos consecutivos del serbio y abriendo una nueva era en este deporte.

Esa victoria, que le reportó además dos millones de euros en premios, fue su segundo Grand Slam y marcó el inicio del fenómeno global que hoy representa. Dos años después, la raqueta con la que logró aquel hito se ha convertido en un objeto de culto.

La raqueta de Carlos Alcaraz de la final de Wimbledon 2023 / M. G.

Fabricada por Babolat especialmente para el tenista de El Palmar, la pieza cuenta con todos los detalles que certifican su autenticidad: una pegatina personalizada con la inscripción “C. Alcaraz 2022-3 4”, una etiqueta de encordado oficial del Campeonato de Wimbledon 2023 que refleja una tensión de 25 kg en los hilos principales y 23 kg en los cruzados, y la firma del propio Alcaraz en la empuñadura. La autenticidad ha sido verificada por la empresa Resolution Photomatching, que comparó la raqueta con imágenes de la final, de entrenamientos y de partidos previos.

La pieza partió con un precio inicial de 10.000 dólares, pero la pujanza de los coleccionistas disparó su valor hasta los más de 170.000, superando ampliamente el récord anterior, que pertenecía a Rafael Nadal, cuya raqueta de Roland Garros 2017 se vendió por 135.000 euros.

Un futuro dorado

Mientras su nombre se revaloriza también en las subastas, Carlos Alcaraz vive en 2025 el mejor momento de su carrera. A sus 22 años, el murciano suma ya seis títulos de Grand Slam, tras conquistar este año Roland Garros y el US Open, además de tres Masters 1000 (Cincinnati, Montecarlo y Roma), y otros tres torneos del circuito ATP. Con ocho títulos en lo que va de temporada y el número uno del ranking en su poder, Alcaraz consolida su estatus como heredero de Nadal y apunta sin rodeos hacia el olimpo de los grandes de la historia del tenis.