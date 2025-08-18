Real Madrid - Osasuna: horario y canal de TV para ver el debut liguero en el Bernabéu

El Real Madrid inicia su andadura en la Liga 2025/2026 con un exigente estreno en el Santiago Bernabéu frente a Osasuna. El conjunto dirigido por Xabi Alonso afronta este martes, 19 de agosto, el primer partido del campeonato con el objetivo de reafirmar su candidatura al título.

El encuentro corresponde a la jornada 1 de la Liga y estuvo rodeado de polémica en su programación. Tras la derrota del Madrid en las semifinales del Mundial de Clubes ante el PSG el pasado 9 de julio, la entidad solicitó el aplazamiento del choque. Aunque AFE, RFEF y Osasuna respaldaron la petición, la Liga no la aceptó, al considerar que no existían motivos suficientes. Finalmente, el Juez Único de competición rechazó el recurso del club blanco, autorizando únicamente el retraso de la cita al martes 19 de agosto.

Horario y dónde ver por TV el Real Madrid - Osasuna

El Real Madrid - Osasuna, correspondiente a la jornada 1 de la Liga 2025/2026, se disputa el martes 19 de agosto en el Santiago Bernabéu a las 21:00 horas.

El partido podrá seguirse en directo a través de DAZN, en los canales DAZN LaLiga (M55, O113) y DAZN LaLiga2 (M58, O114).

Ahora habrá que ver si el Real Madrid es capaz de comenzar con una victoria ante un siempre combativo Osasuna. La respuesta se conocerá en un duelo que marca el arranque de una temporada cargada de expectativas para los de Xabi Alonso.