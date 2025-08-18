LaLiga Estafa Sports, capítulo primero

Hay mucha presión comercial”. La frase, un axioma sobre el que se sustenta el fútbol español, es de Ron Gourlay, nuevo CEO de fútbol del Valencia que trae ideas de la Premier League. Dio en el clavo sin querer al opinar del partido que LaLiga, con el plácet de la Federación Española, llevará a Miami. Lo del Villarreal-Barcelona en Florida, a falta del beneplácito de la FIFA, es el episodio piloto del nuevo serial folletinesco de la recién estrenada Liga. En Son Moix tuvo su primer capítulo con un escándalo colosal.

En un rato Munuera Montero y Figueroa Vázquez, árbitros andaluces que dirigieron el Mallorca-Barcelona desde el césped y la sala VOR, se cargaron el primer partido estelar. El espectáculo fue grotesco y apenas duró media hora. Se finiquitó entre el minuto 23, con el gol de Ferran mientras Raíllo estaba aturdido en el área tras el duro pelotazo de Lamine Yamal en la cabeza, al minuto 33, cuando Morlanes vio la segunda amarilla por una faltita sobre el fulgurante crack. La primera fue por protestar ese 0-2.

Este primer episodio del folletín en que Javier Tebas ha convertido a LaLiga Estafa Sports en su afán imposible de cazar a la Premier League aún tuvo dos detalles groseros: la roja a Muriqi por juego peligroso tras revisión del VAR y la amarilla a Raphinha tras su alevosa entrada a Mateu Morey sin revisión de VAR. ¿Se imaginan que la entrada a Morey del vicecapitán azulgrana y el pelotazo que recibió el capitán bermellón hubieran sido sobre la joven estrella española que se postula para el Balón de Oro?

Las buenas intenciones del nuevo CTA y su idea de naturalizar el arbitraje y el VAR se fueron al traste de inicio. El fútbol español es deudo de España, a la que Otto von Bismarck definió como “la nación más fuerte” porque nunca conseguía autodestruirse por mucho que lo intentara. Tebas maneja oro con maña de buhonero. Vean los ejemplos de Betis y Sevilla con récords de socios pese al exilio a La Cartuja del primero y la profunda crisis del segundo. Va a ser verdad que la Liga es más fuerte que la Premier...