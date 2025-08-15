Riquelme heredará el 17 de Joaquín

Rodrigo Riquelme cargará con el peso de llevar uno de los dorsales con más historia en la entidad verdiblanca, el 17 de Joaquín Sánchez, un número que nadie ha portado desde la retirada del portuense. El nuevo extremo verdiblanco ya llevaba este dorsal en su etapa en el Atlético de Madrid

En la portería Álvaro Valles se quedará con el 1 y Pau López con el 25. El argentino llevará el 16 que portó su compatriota Germán Pezzella en su primera etapa en el club.

Junior Firpo, por su parte, llevará el tercer dorsal como jugador del Betis; primero fue el 28 en la temporada de su debut, luego fue el 20 en su segunda temporada en el club y ahora heredará el 23 de Sabaly.

El colombiano Nelson Deossa tendrá el 18 que dejó vacante Pablo Fornals, que pasará a llevar el 8. Sergi Altimira también cambia su dorsal y jugará con el 6, anteriormente de Natan, que pasará a llevar el 4.

Ángel Ortiz tendrá número del filial a pesar de ser jugador del primer equipo bajo todos los efectos. Los dorsales que quedan libres son el 7, con el deseo de los béticos de que vuelva a ocuparlo Antony, el 14 y el 15 que han dejado vacantes William Carvalho y Perraud, respectivamente.