El Barcelona logra deshacerse de Coutinho hasta final de temporada: se va cedido al Aston Villa

El Barcelona confirmó este viernes la cesión hasta final del presente curso del brasileño Philippe Coutinho al Aston Villa, equipo que se hará cargo de una parte de la ficha del jugador. El acuerdo, que está sujeto a que el jugador supere la revisión médica y que reciba el permiso de trabajo inglés, incluye una opción de compra. Según el comunicado, está previsto que Coutinho viaje a Birmingham en las próximas horas.

Welcome, Philippe Coutinho! 🙌Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷