¿Cuál es la situación de la selección española femenina de fútbol?

El 18 de septiembre volvió a ser un día complicado para el fútbol femenino español. Ese día se produjo la presentación oficial de Monste Tomé como seleccionadora del combinado nacional, así como su primera lista en un ambiente ya tenso después de los comunicados de las jugadoras, que seguían pidiendo no ser convocadas hasta que no hubiera una renovación más profunda en la Real Federación Española de Fútbol.

Finalmente, empujadas por la situación y por las veladas amenazas de la Federación, el martes 19 las jugadoras han comenzado a acudir a la concentración para los partidos de la Nations League.

Uno de los últimos comunicados de las jugadoras, que se mantenían firmes en sus reivindicaciones, obligaron a aplazar en un primer momento la presentación de la lista de una selección que debería haberse dado a conocer el viernes para los partidos de Liga de Naciones contra Suecia y Suiza de los días 22 y 26 de septiembre.

El lunes 18, la Federación hizo público un comunicado en el que expresaban su compromiso y su búsqueda de cambios estructurales, animando a las jugadoras "a sumarse a este cambio liderado por la Federación, entendiendo que las transformaciones que deben continuar deben ser sólidas y justas". Añadían también que buscan garantizar "un entorno seguro a las jugadoras" y "un clima de confianza mutua".

Tras esto, llegó el momento de la presentación de Monste Tomé como seleccionadora y la publicación de las convocadas. Y con ellas la sorpresa, ya que a excepción de Athenea del Castillo, jugadora que ya dijo ser convocable la semana anterior, todas habían insistido en sus reclamaciones. Algunas de ellas, como Mapi León o Patri Guijarro, estaban alejadas del combinado nacional desde 2022, cuando tuvo lugar el conocido como 'conflicto de las 15'. Otra de las sorpresas de la tarde fue la ausencia de Jennifer Hermoso en la lista, algo que Tomé aseguró que se debía porque "era la mejor manera de protegerla".

Las jugadoras se enteraron a través de la televisión de la convocatoria y algunas directamente en directo en los medios. Este último fue el caso de Ivana Andrés, capitana en el Mundial, que se encontraba en TardeAR como invitada y cuya expresión al recibir la noticia no pasó desapercibida.

La decisión de la RFEF fue considerada como una amenaza, la de usar la Ley del Deporte para obligar a las jugadoras a personarse en Las Rozas y enfrentar sanciones económicas y profesionales de no acudir. Fue en ese momento en el que algunos medios comenzaron a asegurar que la Federación no se había puesto en contacto con jugadoras ni clubes para avisar de la convocatoria. Y con esto comenzaron las diversas reacciones de aficionados, medios y jugadoras internacionales, como Ana-Maria Crnogorčević jugadora del Atlético de Madrid y exjugadora del FC Barcelona (además de ser amiga de varias de las jugadoras afectadas). Crnogorčević ha sido además una de las jugadoras extranjeras que más apoyo público ha prestado a las deportistas de la selección desde la sucesión de acontecimientos tras la victoria en la Copa del Mundo en agosto.

This is insane… how can you threaten your own player like this…😳call them to the national team, when they said they want clear changes before they come back!this is soooo disrespectful… clearly they don’t care… and they dont allow them to make their own decision 😔