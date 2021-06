La selección española ya está vacunada para la Eurocopa

Los futbolistas de la selección española ya están vacunados para evitar los riesgos de contagio del Covid-19 con vistas a la Eurocopa que arranca esta noche con el Italia-Turquía y en la que los futbolistas de La Roja debutarán el próximo lunes en el Estadio de la Cartuja sevillano contra Suecia.

Miembros de la Unidad de Seguridad del Hospital Central de la Defensa se han desplazado a Las Rozas para administrar los viales indicados pauta completa de vacunación contra el Covid-19.

Una decena de profesionales sanitarios, con grados de teniente, capitán y coronel apoyados por media docena de uniformados -un teniente, dos brigadas y tres cabos del Ejército de Tierra- se han desplazado durante la mañana de este viernes a Las Rozas para administrar los viales a los futbolistas de acuerdo a la iniciativa de colaboración entre la RFEF y el Gobierno de España.

La Unidad de Seguridad del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid ha sido la encargada de ejecutar esta acción para permitir así que España dispute con plenas garantías de seguridad la Eurocopa que arranca hoy y lo haga además en plena igualdad de condiciones con otras selecciones participantes.

Por medio de un comunicado oficial publicado este pasado jueves, la Real Federación Española de Fútbol ha agradecido al Gobierno de España el hecho de haber atendido su petición para permitir que los jugadores que representarán a nuestro país en la fase final puedan hacerlo con su salud y seguridad plenamente garantizadas.

Una decisión de los médicos

Durante el pasado jueves, la Federación Española, disconforme con las dos dosis que necesitaba la vacunación con Pfizer autorizada para la selección y cuya protección no está completa hasta al menos 28 días después de la primera inyección -requiere dos dosis separadas por 21 días-, negoció un acuerdo para buscar una vacunación efectiva para la participación en la Eurocopa 2020, que se disputa del 11 de junio al 11 de julio, en el caso de alcanzar la final del torneo.

Siguiendo los consejos de los servicios médicos de la selección, valorando los posibles efectos adversos de una vacunación tan próxima al debut en la Eurocopa 2020 -el lunes en Sevilla ante Suecia- y analizando el tiempo que se tarda en lograr la máxima inmunización, la Federación prefería una vacuna monodosis.

Según reconocieron a Efe fuentes de la RFEF, se solicitó hace dos meses la administración de la vacuna en el momento en el que Luis Enrique desvelase los nombres de los 24 internacionales convocados. La respuesta fue negativa, como confirmó el seleccionador.

"Me habría gustado y a todos los integrantes de la selección tenerla ya, pero son decisiones que aceptamos y ahora mismo no hay nada oficial", aseguró Luis Enrique esta mañana en la rueda de prensa telemática desde Las Rozas, cuando no había todavía "confirmación" de que se fuera a vacunar a la selección española.

"Como seleccionador, es evidente que barajamos los efectos. Si se llega a un acuerdo, me gustaría que se vacunaran lo antes posible, porque pueden haber síntomas, y me molestaría mucho no poder contar con algún jugador por un síntoma de la vacuna", dijo también por la mañana el entrenador desde la Ciudad del Fútbol, donde este viernes a las 10.00 comenzará la vacunación de la selección española.