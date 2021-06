La Roja se vacunará este viernes en Las Rozas

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado que finalmente la selección española se vacunará este viernes en Las Rozas, en colaboración con el Gobierno de España. Los miembros del combinado nacional recibirán el suministro de diferentes vacunas, en función de la situación de cada miembro, después de que durante toda la jornada se hubiera mantenido el debate en torno a las dosis de Pfizer o Janssen.

"La finalidad de esta vacunación es facilitar que España pueda disputar la Eurocopa 2020 con plenas garantías de seguridad, además de permitir al equipo nacional competir en igualdad de condiciones con otras selecciones participantes que ya han sido inmunizadas", ha señalado la RFEF en un comunicado. "La vacunación se llevará a cabo este mismo viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a cargo de las Fuerzas Armadas y comenzará a las 10:00 horas. El equipo nacional se vacunará mediante el suministro de diferentes vacunas en función de la situación de cada miembro", ha indicado el organismo federativo, que acabó con un agradecimiento al Gobierno: "De esta forma, el combinado nacional finalizará el día de mañana con la pauta completa de vacunación para preservar la salud y la seguridad de la delegación española en un evento de esta envergadura, quedando atendida la petición de la RFEF ante tan excepcional situación, cuestión que agradece al Gobierno de España.

Las dudas de la jornada

La vacunación el viernes de la selección española no está garantizada, según desveló el seleccionador español Luis Enrique Martínez, que apuntó a los efectos adversos a la práctica de deporte de elite que puede tener a tres días del estreno en la Eurocopa y la molestia que le generaría perder a algún jugador ante Suecia.

Reafirmó Luis Enrique la versión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que solicitó a través de su presidente, Luis Rubiales, recibir la vacuna "hace dos meses". Tras la negativa que dijo aceptaron "de buen grado", apuntó a "negociaciones" en el presente sin dar por hecho que personal sanitario de las Fuerzas Armadas vaya a vacunar a los jugadores este viernes.

"El presidente lleva varios meses negociando esto, las cosas de palacio van despacio", lamentó. "Como seleccionador es evidente que barajamos los efectos. Si se llega a un acuerdo me gustaría que se vacunaran lo antes posible porque pueden haber síntomas y me molestaría mucho no poder contar con algún jugador por un síntoma de la vacuna. A día de hoy no tenemos confirmación de que se nos vaya a vacunar", añadió.

La razón es porque la Federación no comparte la decisión de que reciban Pfizer, al ser dos dosis y tardar 28 días en aportar máxima inmunización.