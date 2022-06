Sergi Roberto renueva con el Barcelona por una temporada más

El lateral Sergi Roberto ha firmado este viernes la renovación de su contrato con el Barcelona por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2023, con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros.

El acuerdo entre ambas partes, que se cerró hace ya algunas semanas, se oficializó este viernes con la firma del contrato en las oficinas del Camp Nou por parte del futbolista catalán y el presidente del club azulgrana, Joan Laporta.

La rebaja salarial con respecto al último contrato, que acababa el próximo 30 de junio, es sustancial y está por encima del 50 por ciento. Anteriormente se negociaba bajo una base económica más alta y por dos temporadas.

Sin embargo, la postura del club era adecuar el salario del jugador a la nueva realidad económica del Barcelona y no ofrecerle más de un año. La opinión del técnico, Xavi Hernández, ha sido determinante en la decisión de renovar al jugador.

Sergi Roberto, de 30 años, jugó su último partido el pasado 27 de octubre en Vallecas, donde se tuvo que retirar por unas molestias en el cuádriceps derecho. Esta temporada únicamente ha participado en nueve partidos de LaLiga y en tres de Champions y fue intervenido en diciembre pasado para solventar una lesión en el recto femoral de la pierna derecha.

El jugador de Reus (Tarragona) debutó con el primer equipo el 10 de noviembre de 2010, con 18 años, y ha vestido la camiseta del primer equipo en 316 partidos.

La renovación del lateral se suma a la ya anunciada del uruguayo Ronald Araujo, mientras que el club está negociando una mejora del contrato del joven centrocampista Pablo Páez Gavira Gavi.

Sergi Roberto: "Estar un año más en el club es muy importante para mí"

El lateral Sergi Roberto, que este viernes firmó la renovación para jugar hasta el 2023 en el Barcelona, afirmó que continuar un año más en el club azulgrana es "muy importante" para su carrera después de dos cursos en los que ha arrastrado "muchos problemas físicos" que no le han permitido estar al 100%.

En declaraciones a los medios de comunicación de la entidad, el jugador de Reus, cuyo anterior contrato finalizaba el próximo 30 de junio, agradeció la confianza del club y, especialmente, del técnico Xavi Hernández.

"Estoy muy contento de continuar aquí, en el club de mi vida. Llevo desde los 14 años en el club. Estar un año más en el club es muy importante para mí, sobre todo después de dos últimos años en los que he arrastrado muchos problemas físicos que no me han permitido estar al 100%", explicó Roberto.

Confía el lateral "volver a disfrutar del fútbol" después de que esta última temporada solo ha participado en nueve partidos de LaLiga y en tres de 'Champions' debido a las dolencias físicas. El jugador fue intervenido en diciembre pasado para solventar una lesión en el recto femoral de la pierna derecha.

"Ya han pasado seis meses de la operación y estoy casi al 100% para volver a estar con el equipo en la pretemporada. Estoy muy agradecido. Devolveré la confianza", prometió.

En este sentido, Sergi Roberto aseguró entender "la situación" en la que se encuentra la entidad: "Entre todos tenemos que seguir remando, ayudando y aportando nuestro granito de arena. Yo ya lo he hecho y ahora hay que trabajar al 100% para hacer una temporada muy buena".

Sobre las aspiraciones que tiene con vistas al próximo curso, el futbolista destacó que el equipo empieza una temporada "desde cero" con Xavi y celebra que los jugadores tendrán "tiempo para trabajar y ser más fuertes" que el curso pasado.