Cristian Toro, primer favorito para ocupar el banquillo del Levante UD F

Cristian Toro no seguirá la próxima temporada al frente del banquillo del Sevilla FC Femenino. El técnico argentino comunicó hace una semana su salida de la entidad hispalense tras acabar contrato el próximo 30 de junio, poniendo así el final a un ciclo de más de cinco años y medio a cargo del banquillo del primer equipo de la sección femenina. Su capacidad para asentar al club sevillista en la zona media-alta de la ya profesionalizada Liga F lo han puesto en el escaparate tras el anuncio de su marcha.

Tanto es así que Toro se ha convertido en la primera opción para hacerse cargo del banquillo del Levante UD Femenino, según fuentes cercanas al club valenciano. El conjunto granota se encuentra de manera actual como cuarto clasificado de la Liga F, realizando un pulso con el Atlético de Madrid por la tercera plaza, posición de privilegio y que da acceso a la Women’s Champions League. Sería el salto competitivo idóneo que busca el entrenador bonaerense de 43 años. El medio valenciano Las Provincias va más allá y sugiere que incluso ya lo han tanteado.

El actual entrenador del Levante UD Femenino es José Luis Sánchez Vera, y también anunció que no renovará su contrato con el club levantino debido a los graves problemas financieros por los que pasa el proyecto valenciano tras el frustrado ascenso, de momento, a Primera División.

El Levante quedó a las puertas de LaLiga EA Sports la temporada pasada, llegando hasta la final de play off. Sin embargo, un tanto de Asier Villalibre en las postrimerías de la prórroga propició que el Deportivo Alavés fuera el equipo que acompañara a Granada y UD Las Palmas en el trasvase a Primera División.

Fue una decepción deportiva para el club valenciano, que desencadenó graves problemas económicos en la entidad, y que acabaron con la salida del presidente, Quico Catalán, tras trece años en el cargo. Por supuesto, y como casi siempre, la sección femenina entrenada por Sánchez Vera, tuvo que reducir su presupuesto, como así confirmo el pasado diciembre José Danvila, consejero delegado actual que acudió al rescate el pasado verano con una inyección de capital.

Cristian Toro llegó en diciembre de 2018 al club sevillista para buscar la permanencia del equipo femenino nervionense, la logró y sus objetivos fueron creciendo con el paso de los años. Aunque parecen haber tocado techo, el crecimiento ahora mismo está limitado dada la competitividad y diferencia de recursos entre las plantillas que se encuentran en los más alto de la tabla. Esto podría haber sido uno de los motivos del anuncio de despedida del técnico argentino.

El propio entrenador comunicó al club y a sus jugadoras recientemente que se trataba de un momento propicio para cerrar una etapa. "Me siento agradecido por los años vividos aquí. Como le comuniqué a la plantilla y al club hace dos meses, creo que es el momento de separar los caminos", sentenciaba Toro en un vídeo publicado por el club nervionense.

Toro dirigió al Valencia CF Femenino durante seis temporadas antes de llegar a la ciudad de Sevilla. Fue su debut como entrenador, por el año 2012. La capital del Turia le gusta, por lo que no vería con malos ojos su regreso, aunque fuera de la mano del club rival. A fin de cuentas sería un desafío diferente, al que todavía no se ha enfrentado. Aunque todavía queda por conocer las pretensiones económicas de un club que depende de su primer equipo masculino. El equipo masculino del Levante UD, a falta de cuatro jornadas para la finalización del campeonato regular, es décimo con 55 puntos a tres del Racing de Santander, quien marca la última plaza de acceso al play off de ascenso a LaLiga EA Sports.