La sevillana Elena Delgado, campeona del V Trofeo de la Hispanidad de vela

La sevillana Elena Delgado se proclamó campeona del V Trofeo de la Hispanidad para la clase Optimist en aguas de la bahía de Cádiz. Para la despedida, el viento entró y aguantó como se esperaba para permitir un bonito broche con dos pruebas marcadas por vientos suaves y variables en una mañana fría y luminosa. Finaliza así un campeonato que resuelve con alguna sorpresa después de ocho pruebas, disputadas por una de las mejores canteras del panorama nacional procedentes de la práctica totalidad de clubes andaluces. También triunfaron en aguas gaditanas en otras categorías los gaditanos Arturo Arauz y Miguel Pineda, las onubenses Patricia Bañez y Mar Infante y el almeriense José Manuel Cuellar.

Los dos campeones absolutos, el gaditano Arturo Arauz y el almeriense José Manuel Cuellar, han necesitado de la octava y última prueba para saberse ganadores. La mayor sorpresa aunque no por su valía, llega de la mano del regatista local Arturo Arauz. El deportista del CN Puerto Sherry que defendía la tercera plaza tras perder ayer el liderato provisional, hacía gala hoy de su raza y su temple y tras ganar las dos pruebas de la despedida se proclama campeón absoluto en su categoría Sub 16, con cuatro puntos de renta sobre la joven Patricia Báñez, del RCMT Punta Umbría, deportista que no ha podido aguantar el primer puesto que en teoría se jugaba con el regatista del CNM Benalmádena Roberto Aguilar.

Por su parte el almeriense José Manuel Cuellar vence en la categoría sub 13, donde el regatista del RCN de Adra a punto ha estado de perder tras pinchar en la última prueba, de no ser por su victoria en el primer recorrido sobre los regatistas del CDN Punta Umbría Rodrigo Luis González y Sergio Mancera. Los tres fallaban en el último recorrido pero el primer resultado permitía a Cuellar vencer por un punto a González y por cuatro a Mancera. La campeona femenina es Mar Infante, del RCMT Punta Umbría, joven que ha amasado su victoria desde el primer día y ocupa además un meritorio octavo puesto absoluto, escoltada en su podio por Begoña Cañizares (RCMT Punta Umbría) y Julia Sabido del CDN Punta Umbría.

Entre los más pequeños de la categoría sub 11 el regatista del RCN de El Puerto de Santa María, Miguel Pineda, hace bueno su asalto al liderato del sábado y pone su nombre al título, acompañado en el podio por José Antonio Frías (RCN de Adra) y la joven Elena Delgado del CN Sevilla, campeona entre las niñas menores de 11 años. El tercer niño es Miguel Ángel Cervantes, del CN Sevilla.

Tras la regata se celebró la entrega de trofeos a los vencedores y ocupantes de los diferentes podios, en un acto que tenía lugar en el patio de ceremonias del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV) que contó con la presencia del vicepresidente de la Federación Andaluza de Vela, José María Escribano Ivison. El V Trofeo de la Hispanidad que hoy termina en aguas de la bahía de Cádiz es una regata organizada por la Federación Andaluza de Vela (FAV), con el apoyo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Puerto Sherry y la Junta de Andalucía.