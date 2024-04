El sevillano Juanpe López estrena palmarés y liderato en el Tour de los Alpes

El ciclista de Lebrija Juanpe López firmó una hazaña con su primer triunfo profesional y el liderato al imponerse en solitario en la tercera etapa del Tour de los Alpes disputada con salida y llegada en Schwaz, ciudad del Tirol austríaco, con un recorrido de 124,8 kilómetros. El sevillano, de 26 años, abrazó la gloria en solitario como premio a una iniciativa ofensiva en la fase más complicada de la carrera, cuando aún restaban 26 kilómetros para meta y cuatro ascensos por delante. El andaluz, en día lluvioso y frío, abrió el palmarés profesional con un tiempo de 3:16.11 horas, a una media de 36,1 kilómetros por hora. El zarpazo le permitió aventajar en 23 segundos al segundo clasificado, el joven italiano de 20 años del Bardiani Giulio Pellizzari, mientras que el grupo principal con 8 corredores y el exlíder Tobias Foss entró a 38 segundos con el noruego en cabeza.

Juanpe, quien hasta entonces tenía como máximo éxito vestir la maglia rosa del Giro durante 10 días en 2022, se convirtió en nuevo líder del Tour de los Alpes, maillot verde, con 31 segundos sobre Foss y australiano Ben O'Connor (Decathlon). La escapada del día tuvo un ilustre protagonista, nada menos que el italiano Filippo Ganna (Ineos), el Gigante de Verbania, doble campeón del Mundo contrarreloj. Se echó al monte en el primer tramo de carrera y desafío al pelotón y la lluvia para cabalgar en solitario en busca de una improbable gloria. Demasiado lejos atacó Ganna, quien llegó a la parte complicada del recorrido con 2.40 minutos de ventaja. En los últimos 35 kilómetros se concentraba la dureza de la jornada con el doble ascenso al Weerberg (de segunda categoría con 3,2 kilómetros al 9,6%) y al Pillberg (de segunda categoría con 3,2 kilómetros al 10%), éste último con la cima a menos de 5 kilómetros de meta.

Juanpe asume protagonismo

Ganna empezó a claudicar en el ascenso al Weerberg. Un pedaleo plomizo bajo el aguacero delató la falta de fuelle del italiano para concretar su hazaña. En la cima apenas 45 segundos de ventaja sobre un pelotón que ya iba tomando posiciones para el descenso inmediato y los siguientes ascensos. Se acabó la fuga a 2,3 kilómetros de la cima del Pillberg, a 28 kilómetros de meta. Ganna se echó a un lado para ser adelantado por el pelotón. Otra etapa daba comienzo con el primer ataque del francés Romain Bardet (DSM), un movimiento serio para la general que fue contestado por la contra de Juanpe López, a 13 segundos del líder en la general, y el italiano de 20 años Pellizzari. Ambos coronaron de nuevo el Weerberg a rueda, capaces de abrir un hueco de 50 segundos. Se entendieron, pero restaban dos duros ascensos y el Ineos con Geraint Thomas asomando en cabeza de pelotón iba tensando la marcha. Mantuvieron la renta en la corona del puerto, con las ilusión común de lograr la primera victoria profesional.

El ataque decisivo

El lebrijano tomó la palabra en esta jornada fría y pasada por agua subiendo la última cota, de nuevo el Pillberg. Tensó a 2,2 kilómetros de la cima y 6,6 kilómetros de meta. Se fue Juanpe, con 30 segundos para administrar el tránsito hasta la victoria. Pellizzari cedió. Quedaba el español contra el resto del mundo. Intriga y emoción entre las montañas que daban acceso a la localidad austríaca de Schwaz. Estaba en juego abrir un palmarés profesional y vestirse de verde líder. Juanpe cruzó el alto con medio minuto, y en el pelotón nadie provocaba explosión alguna. Cuatro km de bajada, en carretera mojada. Precaución y riesgo. Toda una apuesta por la gloria. Ya no miró atrás el español, ni la carretera mojada fue un obstáculo. Juanpe no cedió, mantuvo la ventaja con un resignado pelotón de favoritos donde el Ineos no fue capaz de mantener el liderato de Foss.

Sorprendió el andaluz, seguidor del Betis, feliz en el podio con un triunfo que jamás olvidará. Mucho Juanpe en los Alpes. La cuarta etapa se disputa este jueves con el recorrido de 141,3 kilómetros entre Laives, en el Tirol del Sur, provincia de Bolzano, y Borgo Valsugana. Protagonismo para la montaña, sobre todo a partir de la mitad del trayecto con las ascensiones a 2 puertos de primera, el Passo del Compet (10,2 km al 8,1%) y el Passo del Vetriolo (9,3 kilómetros al 8,6%). A 10 de meta habrá que superar otra cota no puntuable que puede ser clave.