El sevillano Juanpe López encabezará su equipo en la Vuelta

El Trek-Segafredo ha anunciado los ocho corredores que representarán al equipo en La Vuelta a España, que tendrá lugar del próximo 19 de agosto al 11 de septiembre y que estará encabezado por el sevillano Juanpe López y por Mads Pedersen.

"Creo que tenemos un muy buen equipo para la Vuelta con una fuerte combinación de ciclistas de nuestro grupo entre corredores de clásicas y grupo de escaladores. Por eso, estamos listos para cada etapa y estoy muy feliz de ser parte de este equipo. Tengo grandes ambiciones este año para la Vuelta", comentó Juanpe López, en un comunicado de su equipo.

El joven ciclista español de 25 años se prepara para su tercera Vuelta tras su buena actuación en el Giro de Italia, en la que terminó décimo en la clasificación general, se llevó a casa el maillot blanco y pasó 10 días en la maglia rosa.

"No tuve mucha suerte después del Giro porque me contagié de covid y no estuve al 100% en Burgos, pero sí creo que llegaré a Holanda (inicio de la Vuelta) en buena forma y preparado para hacer una buena actuación", añade.

Juanpe encabezará las ambiciones del equipo junto a Mads Pedersen, que hará su debut en la Gran Vuelta de España después de una impresionante victoria de etapa en el Tour de Francia en julio.

A los dos se unirán en la línea de salida Alex Kirsch (tercera participación), Antonio Tiberi (debut en Grand Tour), Dario Cataldo (décima participación), Daan Hoole (debut en Grand Tour), Julien Bernard (tercera participación) y Kenny Elissonde ( 7ª participación).