Juanpe López, el nuevo hito del deporte español

De pequeño todo niño o niña aficionado al deporte desea convertirse en un deportista profesional. Quizá no es siempre como se tiene en mente pero, a veces, los sueños se cumplen, si se trabaja por y para ello.

Un ejemplo puede ser el del lebrijano de 24 años (cumplirá los 25 el próximo 31 de julio) Juan Pedro López, Juanpe López. Este joven ciclista nunca pensó en su juventud que acabaría consiguiendo la maglia rosa del Giro de Italia y que la mantendría durante diez etapas, y, mucho menos que haría historia, que sería el primer español en ganar el maillot blanco.

Todo esto comenzó con una casualidad, “mi afición por el ciclismo viene de mi padre. Él ha montado siempre en bicicleta. Yo hacía otro tipo de deportes, sobre todo fútbol. Hubo una pretemporada a la que llegué un poco pasado de peso, entonces empecé a montar en bici y desde entonces hasta ahora”, explica Juanpe. Quién sabe, a lo mejor de no haber descubierto la bicicleta habría acabado en el equipo de sus amores, el Real Betis, “un sentimiento que me inculcaron desde que era pequeño. Te da muchos sofocones, pero las alegría las compensan. A día de hoy te puedo decir que es la decisión más correcta que he tomado”, sentencia el ciclista.

Constancia "Cuando joven decidí hacer ese esfuerzo y no me arrepiento, a la vista está que ha tenido su recompensa”

Finalmente le acabó cogiendo el gusto al ciclismo, que al igual que todos los deportes es sacrificado, pero intercalando entrenamientos con trabajos. Además, en la juventud los sacrificios se viven de una manera muy diferente y hay que tener una fuerza de voluntad. A la hora de enfrentarse a ello, Juanpe encontró un buen apoyo en sus amigos y su familia: “Cuando eres joven es difícil, tienes que quitarte de muchas cosas. Una de ellas salir hasta las tantas como hacen todos los jóvenes con sus amigos. Yo decidí hacer ese esfuerzo y no me arrepiento porque, a la vista está, que ha tenido su recompensa. Además, mis amigos y mi familia me han apoyado mucho y se han portado de diez. Cuando no podía salir porque entrenaba temprano al día siguiente lo entendían”.

Con estos esfuerzos, consiguió entrar en la Academia de Alberto Contador, donde “estuve cinco años y luego tuve la oportunidad de estar un año y medio en su equipo, Eolo Kometa, en categoría continental hasta que fiché por Trek-Segafredo. Alberto y su fundación me han dado mucho y le estoy muy agradecido”. Además, afirma que “Contador es uno de los mejores ciclistas de nuestro país”.

Satisfacción histórica

La constancia es la clave del éxito, de eso no cabe duda. Tanto se ha empeñado, y lo sigue haciendo, que una de las mayores recompensas que ha recibido Juanpe López ha sido todo lo vivido en el Giro de Italia 2022. “Fue una experiencia muy bonita. Es el sueño hecho realidad de todo niño que sueña con ser ciclista profesional. No esperas conseguir algo así. Puedo decir que es uno de los mejores momentos de mi vida”, confirma el joven ciclista.

“Había entrado segundo, por detrás de Lennard Kämna. Llegué frustrado a la meta. A los cinco minutos de haber llegado me avisan de que iba a vestir la maglia rosa. Sin duda fue la mayor recompensa al esfuerzo de esa etapa. Del Giro me quedo con esos 10 días de líder”, recuerda con los sentimientos aún a flor de piel. De esta forma se convirtió en el primer español en vestir la máxima distinción de la prueba italiana desde que lo hiciera Alberto Contador en 2015. “Me hizo bastante ilusión conseguirla”, asegura Juanpe. Aun así, esto no quedó en una mera anécdota de un día.

Recompensa "Fue increíble subirme al podio de Verona vestido con la maglia blanca, lo vivido ha sido indescriptible”

Fueron diez las etapas que vistió de rosa, lo que hace que el ciclista de Lebrija esté “muy contento con lo que he conseguido”. Y no es para menos. No sólo es la dificultad de conseguirla sino de mantenerla durante tantos días seguidos y más porque “fueron días de mucho desgaste, tenía muchas entrevistas y todos me decían que mantuviera el maillot, como si no tuviera suficiente presión. Intenté mantener la cabeza fría para poder gestionarlo bien”.

Como bien sabemos Juanpe no acabó con la maglia rosa, pero ganó una recompensa que nunca había conseguido ningún español, y todo por la mala suerte de Joao Almeida. El ciclista portugués dio positivo en Covid-19 y tuvo que retirarse de la competición, lo que le dejó el camino libre al sevillano para hacerse con el maillot blanco que da la distinción del ciclista menor de 25 años mejor clasificado. “De que iba a vestir de blanco no me enteré hasta la hora de salida. Llegamos allí y me lo dieron para que me lo pusiera”, cuenta Juanpe. Asegura que “peleé por mantenerme en el top10 y mantenerlo. Al final lo conseguí. Fue increíble subirme al podio de Verona con el maillot blanco. Lo vivido ha sido indescriptible”.

La mente en el futuro

Tras la locura de Giro de Italia que ha vivido, ha tenido que dejar a un lado el Tour de Francia, “he tenido que tomarme un descanso para recuperarme de unos problemas físicos. Ahora me centro en estar bien y llegar en plena forma a la Vuelta. Queda un mes y medio más o menos y la estaré preparando en Sierra Nevada durante 20 días”.

Aun así, está pendiente de lo que pasa y pasará en la competición francesa. De hecho “todo el mundo tiene en el punto de mira a Pogacar y a Roglic. Traen muy buen ritmo y tienen muchas posibilidades en este Tour pero, para mí, hay que tener en cuenta a Vingegaard, ya quedó segundo el año pasado y tiene buenas cualidades. Otro ciclista que también habría que tener en cuenta en este Tour es Enric Mas, considero que tiene muchas posibilidades y espero que lo haga lo mejor posible”, analiza Juanpe López.

Otro dato que también ha llamado la atención de los seguidores del deporte en general y del ciclismo en particular, es el bajo número de representantes españoles que hay en esta edición. López explica que “cada equipo tiene su propia planificación. Este año ha dado la casualidad de que sólo hay ocho españoles en el plantel del Tour, puede que no les haya interesado por los perfiles de los ciclistas y las necesidades físicas que exijan las distintas etapas”.

El Plan B

Muchos son los deportistas de élite, tanto de deportes mayoritarios como minoritarios, que tienen un Plan B bajo la manga pensado en un futuro. No es fácil vivir del deporte y lo saben. Juanpe sabe lo que es intercalar el trabajo y los entrenamientos. De hecho, asegura que “siempre hay que tener un Plan B, pero ahora mismo no pienso en él”. A sus 24 aún le queda carrera deportiva por delante, y va a trabajar en ello, es más, “sólo quiero centrarme en competir y darlo todo. Cuando me retire quiero iniciar mi propio negocio, pero de momento todo mi plan se centra en el ciclismo”.

Siempre se habla de suerte al conseguir ciertos logros. Pocos saben que la suerte está camuflada en el trabajo y la constancia del día a día. Juan Pedro López es un ejemplo claro de que al final la casualidad o la causalidad te pone un reto por delante que se acaba convirtiendo en el inicio de tus logros, en tu suerte, esa que has buscado en cada entrenamiento, en cada éxito y en cada derrota. Sí, el inicio porque a Juanpe le queda mucho por conseguir.