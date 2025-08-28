El sevillano Cristóbal Vargas, convocado por primera vez con la selección absoluta de natación

El nadador nazareno Cristóbal Vargas Trujillo ha sido incluido en el equipo provisional de España Absoluto para el Campeonato de Europa de piscina corta, que se disputará el próximo mes de diciembre en Lublin (Polonia).

Se trata de la primera convocatoria con la selección absoluta de natación para Cristobal Vargas, que sigue dando pasos en su carrera deportiva.

El deportista del CN Dos Hermanas competirá en las pruebas de 400 estilos, en la que se proclamó subcampeón de Europa este verano, y en 1500 libres, donde logró la medalla de bronce. Sus excelentes resultados en el Europeo Junior le han valido este merecido reconocimiento. También en el mes de julio disputó la 3° Etapa de la Copa de Europa de Aguas Abiertas en París en el que el nadador sevillano formó parte de la Selección Española Absoluta, la prueba de 10 kilómetros.