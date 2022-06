29 sevillanos, entre remeros y entrenadores, en la convocatoria nacional sub 23 y juvenil de remo

La Federación Andaluza de Remo (FAR) ha incluido a 35 representantes en las convocatorias de los equipos nacionales de las categorías sub 23 y juvenil que desde esta semana preparan las citas internacionales del verano. Tras la disputa, el pasado fin de semana en el CEAR La Cartuja de la capital hispalense, de los Campeonato de España de remo olímpico y paralímpico absoluto, sub 23, juvenil y cadete, la Federación Española ha concentrado a las diferentes selecciones entre el propio CEAR sevillano, el lago gerundense de Bañolas y la localidad gallega de Laias para definir los botes que acudirán a los Campeonatos del Mundo sub 23 y junior, el Europeo sub 23 y la Copa de la Juventud. Y lo ha hecho con la mitad de los deportistas procedentes de la FAR, que el domingo lograba el triunfo en la Copa del Rey por autonomías.

En el caso de la selección española sub 23, un total de 13 de los 24 remeros concentrados son andaluces, concretamente de Real Club Mediterráneo de Málaga (3), Club Náutico Sevilla (5) y Real Círculo de Labradores (5). Y entre los técnicos que definen el equipo para el Mundial de Varese (Italia), a celebrar del 25 al 30 de julio; y el Europeo de Hazewinkel (Bélgica), el 3 y 4 de septiembre, se encuentran los técnicos David Cifuentes y Álvaro Romero (Club Náutico Sevilla).

Y preparando el Mundial júnior de Varese (Italia), del 27 al 31 de julio; y la Copa de la Juventud, del 5 al 7 de agosto en Castrelo de Miño (Orense), trabajan entre Sevilla y Laias otros 40 remeros, entre ellos, 18 andaluces procedentes de Real Círculo de Labradores (7), Club Náutico Sevilla (7), C.R. Guadalquivir 86 (1), Real Club Mediterráneo de Málaga (1) y Tiempo Libre El Ejido (2). Y con ellos, trabajan en Sevilla los técnicos Mirson Camadro (Real Círculo de Labradores) y Pablo Garrido (C.R. San Jerónimo).