Trece andaluces, entre los sesenta mejores del mundo de pádel

Los sevillanos Paquito Navarro y Laura Luján caminan por la cubierta del Ayuntamiento durante la presentación.

Trece jugadores andaluces están actualmente incluidos entre los sesenta mejores de la clasificación mundial de pádel, según los datos desvelados este lunes en la presentación del FIP Platinum Sevilla, torneo que se disputará del 15 al 20 del próximo septiembre en las instalaciones del Icónico Sports & Social Club.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, que estuvo presente en el acto de presentación del torneo, en el Ayuntamiento de Sevilla, ha destacado que “el pádel se ha convertido en uno de los deportes más practicados en Andalucía con 202 clubes federados, 9.228 licencias y cerca de 250 eventos disputados este año”.

Del Pozo también ha resaltado que Andalucía tiene a ocho jugadores de este deporte entre los treinta mejores del mundo y cinco andaluzas entre las treinta mejores de la clasificación de la Federación Internacional de Pádel (FIP), lo que da idea del “potencial en esta modalidad deportiva”.

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, que también asistió a la presentación del torneo, una de las citas del Cupra FIP Tour, ha señalado que “el pádel es un deporte que ha encontrado en Sevilla una sede del sur de Europa, con una tradición que crece cada día y un semillero de talento que llena de orgullo”.

“Nuestra ciudad no sólo acoge este torneo, sino que se consolida como un epicentro del pádel gracias a la pasión de sus jugadores, el apoyo de los aficionados, que cada vez son más, y la inversión en infraestructuras de vanguardia como las del Club Icónico, en la que se va a disputar esta competición”.

Paquito Navarro sonríe durante la presentación en el Ayuntamiento de Sevilla. / M. G.

El circuito profesional de pádel, señala un comunicado de la Consejería de Cultura y Deporte, se divide en dos niveles principales: Premier Padel (con torneos Major, P1 y P2) y Cupra FIP Tour (con categorías Platinum, Gold, Silver y Bronze).

Ganar un torneo Platinum otorga 300 puntos FIP por jugador. Los Major del Premier Padel otorgan 2.000 puntos, un P1 entrega 1.000 puntos y un P2, 600 puntos.

En 2024, Andalucía acogió dos pruebas del circuito Premier Padel, un P2 en Sevilla (Estadio La Cartuja) y un P1 en Málaga (Palacio de Deportes José María Martín Carpena); y en 2025 el Andalucía Málaga Premier Padel P1, que se disputó el pasado julio.