TVE calienta la previa del partido España - Alemania de la Eurocopa con un anuncio viral en redes: "ahora van a sufrir a La Roja"

El partido entre España y Alemania de los cuartos de final de la Eurocopa 2024 no solo es uno de los partidos más esperados del torneo, sino que también se trata de una final adelantada. La expectación tanto en el país anfitrión como en España está por las nubes y los piques desde ambos lados bandos no han faltado.

Desde las declaraciones de Jens Lehman, que tachaban a La Roja de "equipo juvenil" y sin experiencia (aunque jugadores como Kroos y aficionados han dejado claro que no comparte la opinión del exportero), a Joselu diciendo que esperaban "retirar a Kroos" para quien puede ser su último partido profesional, a la situación en redes sociales, se suma el anuncio con el que RTVE promociona su retransmisión del partido.

A sufrir contra La Roja más que por la piel quemada bajo el sol

Para este anuncio la entidad pública, la encargada de la retransmisión del campeonato en España, ha tenido en cuenta que aunque se juegue en Stuttgart y los rivales juegan en casa, en algunas zonas de nuestro país, especialmente cerca de las costas y en los archipiélagos, también habrá un importante apoyo hacia la que era oficialmente conocida como Die Mannschaft hasta hace unos años, ya que se reciben multitud de visitantes del país teutón cada verano.

Por ello, ha usado a un tanto estereotipado visitante alemán como gran protagonista, con sus sandalias con calcetines, el cuerpo rojo por el sol luciendo la forma de la camiseta de tirantes que llevaba antes de quemarse y la toalla en la tumbona. "Ya sufren el rojo", dice el anuncio, "ahora van a sufrir a La Roja".

El vídeo ha sido también compartido en redes sociales como Twitter (ahora X), donde se ha hecho viral y ha recibido bastantes alabanzas e incluso ha permitido que la entidad se reencuentre con parte del público que había criticado duramente ciertas cuestiones de la retransmisión desde el comienzo del torneo. "Mira que los últimos días le han dado muchos palos a RTVE por diferentes razones, pero esta definitivamente no es una de ellas", dice el usuario @LuxoBC.

Tampoco han faltado los comentarios ingeniosos, muchos con relación al 'buen' uso de los impuestos para financiar este anuncio. Como el del usuario @pablooordgz: "yo pensando que mis impuestos fueron a esta promo", acompañado de un meme del Alcalde de Madrid, José-Luis Martínez Almeida, diciendo "poco me parece" mientras paga en un mercado.

"He tenido que comprobar en varias ocasiones que no les han hackeado la cuenta", dice otra persona, "me parece una campaña brillante de comunicación uniendo dos de los formatos que mejor rendimiento han conseguido en esta temporada".

El anuncio de RTVE ha tenido tanto éxito que algunos usuarios han llegado a aportar una traducción en alemán, como el caso del periodista Nils Kern (@nilskern17), que añade que es un "Anuncio genial para el España-Alemania".

El partido entre España y Alemania será el primero de los cuartos de final del torneo y dará a conocer qué selección se convierte en semifinalista. El viernes 5 por la noche el vencedor conocerá también a su rival por el pase a la final, que se decidirá entre las selecciones de Francia y Portugal.