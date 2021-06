La UEFA se 'lava las manos' sobre los PCR y no permite devolver las entradas de la Eurocopa para España en Sevilla

Cuando falta una semana para el debut en la Eurocopa de la selección española ante Suecia en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, continúa el lío y la confusión entre los miles de aficionados que han conseguido entradas para los partidos sin ser informados previamente de que tendrían que presentar pruebas anticovid para acceder al estadio.

El servicio de venta del organismo está respondiendo a la avalancha de correos electrónicos recibidos preguntando por la posibilidad de devolver los tickets y recibir así el reembolso de los 185, 125 o 50 euros, precios para las tres categorías. Para ello hay que rellenar un formulario en el apartado de preguntas frecuentes y esperar contestación, que no suele tardar más de 24 horas pese a la alta demanda.

"Restricciones de las autoridades locales de España"

Las respuestas que los aficionados están recibiendo no distan mucho de la esperada: "Entendemos su decepción relacionada con las nuevas restricciones introducidas por las autoridades locales de España (...) Por favor tenga en cuenta que el Portal de Devolución está cerrado, ya no puede devolver sus entradas". También explican que no depende de ellos "la evolución constante de los cambios en cada sede" y que cada medida del protocolo contra el Covid 19 depende del Gobierno del país y sólo puede ser modificado por éste y no por la UEFA.

Por lo tanto, cuando resta una semana para el debut, la improbable eliminación de este requisito que tanto ha encendido a los seguidores de la selección por su comunicación a posteriori de la venta dependería del Gobierno de Pedro Sánchez, y más concretamente del Ministerio de Cultura y Deportes, el de Sanidad y el de Interior, encargados del dispositivo trasladado a la UEFA, que negoció con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, avalados por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el cambio de Bilbao a Sevilla por la situación de la pandemia en la ciudad vasca, sede inicial.

No se habló de las PCR en las comparecencias de Gobierno y Junta

Enfada así especialmente a los aficionados que las medidas sean más duras que a las que el Gobierno supeditó la vuelta del público a los estadios para las dos últimas jornadas de Liga, en las que no se requerían los test para la entrada, y ven en el endurecimiento de las mismas una campaña veraniega de "turismo seguro" a su costa. De hecho, nunca se habló del requisito de las pruebas anticovid en aquella rueda de prensa del ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, y la de Sanidad, Carolina Darias, en la que se habló del aforo aproximado que tendría el Estadio de la Cartuja para el evento, ni en la posterior presentación de la Eurocopa por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Una 'odisea' de más de un año

Cabe destacar el largo camino de algunos seguidores para hacerse con una entrada. Muchos de los aficionados las tenían compradas desde hace más de un año. Luego, tras meses de incertidumbre sin renunciar a ellas pese ofrecérsele esa opción, recibieron el reembolso íntegro al confirmarse el cambio de sede y de aforo, conservando una preferencia durante 24 horas para adquirir hasta cuatro entradas por persona de las 16.000 entradas por partido. El día de la venta se encontraron con una web colapsada durante horas, con tediosas colas virtuales para acceder a un portal de venta sólo daba 14 minutos para completar el proceso de compra, cuando tardaba entre 3-4 minutos de carga en cada paso, por lo que la mayoría de los intentos acababan sin completar el pago, pasando incluso horas antes de lograrlo.

En el correo previo en el que se les informaba de su preferencia y de que el portal se abriría a las 14:00 del 1 de junio se les remitía a una página de información sobre los protocolos Covid del torneo en el que no figuraba todavía Sevilla, y en el que sigue sin aparecer. Sí se incluía en el mail de confirmación de la compra, sin embargo, una guía donde había que rebuscar unos requisitos que han sorprendido a los aficionados y que una semana más tarde aún desconocen muchos de ellos.

La consecuencia es que aparte del dinero de la entrada, que no son baratas precisamente, tendrán que gastarse por partido entre un mínimo extra de 40 y 75 euros para poder presentar un test de antígenos (de 24 horas antes del partido) o una PCR negativa (que tenga al menos 72 horas de antelación) para poder retirar una "pulsera Covid" (una por encuentro) sin la que no se puede acceder al estadio. El último palo en la rueda en la odisea de obstáculos y desembolso para ver a la selección en la EURO, aunque aún hay entradas de primera y segunda categoría para el Eslovaquia-España del día 23. Ya para compradores con la información en la mano, al menos.