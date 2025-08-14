Usse Diao deja de pertenecer al Betis

Ousseynou Diao, más conocido como Usse, ha dejado de pertencer esta tarde al Real Betis, que ha rescindido el contrato que vinculaba al senegalés a la entidad verdiblanca.

El joven jugador de 19 años llegó al club en feberero de 2024 tras pasar por canteras como la del Badajoz o la del Cádiz y fue un jugador importante en conseguir que los de Dani Fragoso llegasen a la final de Copa de Campeones, que perdieron contra el Atlético de Madrid por 1-0.

La pasada temporada el mediapunta, aunque también se desenvolvía en la posición de extremo, dio el salto al Betis Deportivo de la mano de Arzu, disputando ocho partidos en Primera Federación en los que anotó un golazo contra el Ibiza.

El hermano de Assane Diao no ha logrado asentarse en el filial bético y no formará parte de la plantilla de Javi Medina para la nueva temporada.