La impactante muerte de un futbolista aficionado alcanzado por un rayo

Un jugador aficionado de Indonesia ha sido alcanzado por un rayo en Stadion Siliwangi en Bandung, Java Occidental, durante un partido amistoso entre amigos.

El futbolista amateur disfrutaba de una jornada deportiva cuando fue alcanzado por un rayo que lo mató en el acto, sin servir de nada las maniobras de reanimación realizadas por sus propios amigos, dejando unas impactantes imágenes.

This happened during a football match in Indonesia 🇮🇩 pic.twitter.com/JHdzafaUpV