El chantaje al ex candidato de Cs en Dos Hermanas se salda con un único condenado por encubrimiento

El caso del chantaje al que fuera candidato de Cs a la Alcaldía de Dos Hermanas en las elecciones de 2015, Manuel Varela, se salda con un único condenado por un delito de encubrimiento porque no se ha podido identificar a otros implicados. Se trata José Luis Olivares, entonces director del periódico local El Nazareno, y que mostró el vídeo comprometido a la víctima y los mensajes con las condiciones para que no se difundiera.

Según ha adelantado Varela, hay un acuerdo, que se firmó en la Audiencia Provincial de Sevilla el viernes, por el que Olivares acepta una pena de dos meses prisión, con la que no entrará en la cárcel, y le indemniza con 80.000 euros por "los daños morales ocasionados". Se le aplican las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas. Se evita la celebración de un juicio con jurado popular.

En ese acuerdo, base de la sentencia, se recogen como hechos probados que hubo una campaña contra Varela y un intento de chantaje para que retirara su candidatura con un vídeo íntimo, aunque no se ha podido aclarar quién o quiénes estaban detrás, al margen de Olivares, que "obstaculizó gravemente la identificación de los autores materiales de estos hechos al borrar de su terminal todos los mensajes recibidos, sin que dicho terminal pudiera nunca llegar a localizarse".

En el acuerdo se recoge que Olivares "obtaculizó gravemente la indentificación de los autores materiales"

En estas circunstancias y, consciente de la dificultad de mantener la acusación y el desgaste por seguir esperando al juicio que casi seis años después ni siquiera tenía fecha, Varela asegura que ha optado por el acuerdo con Olivares, cuya condena demuestra que se le forzó a renunciar para alterar el resultado electoral, y pasar página. En el procedimiento estaban incluidos también el ex presidente local del PP, Manuel Alcocer, y otra persona que fue trabajador del Ayuntamiento, aunque la Fiscalía ya había pedido archivar la causa contra ellos porque los indicios incriminatorios no eran suficientes. Varela renuncia de esta forma también a mantener su acusación particular.

En la relación de los hechos recogida en el acuerdo con Olivares y que dan lugar a la condena, se recoge que "tras su decisión de abandonar un partido político", porque Manuel Varela había sido antes concejal del PP en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, "fue objeto de una campaña de desprestigio" y que "en el curso de la cual y como colofón de la misma" se produjo el episodio del vídeo.

Casi seis años después de los hechos, todavía no había fecha para el juicio con jurado

Varela había pedido a Olivares "que se informara de la existencia de un vídeo difamatorio suyo sobre el que previamente el acusado le había hablado", tras reunirse con él para "pedirle que "dejara de atacarle públicamente".

El 23 de mayo de 2015, jornada de reflexión porque las elecciones se celebraban el domingo 24, Olivares le confirmó la existencia de un vídeo que él mismo había visionado y le citó en la Venta de los Cazadores. Allí le mostró la grabación a Varela y, tras preguntar éste cómo podía evitar su difusión, le dijo que aguardara que iban a llamarles, según se relata en el acuerdo.

"Siempre a través del terminal del acusado, éste le traslado hasta tres conversaciones que, tras escucharlas, borraba a continuación sin darle oportunidad a Varela de identificar a los autores de tales llamadas". En éstas se le conminaba a retirar su candidatura antes de las 9:00 del día siguiente o se procedería a la difusión masiva, con "imágenes sensibles, íntimas y privadas, de Manuel, cuya publicidad no sólo tendría un grave impacto en su ámbito familiar, sino, a mayores, y cara a la opinión pública, en razón a su candidatura a las elecciones", con "un grave impacto en su trayectoria personal y política", según se recoge como hechos probados en el acuerdo que da pie a la sentencia por el caso.