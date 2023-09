El conductor del accidente de Dos Hermanas también dio positivo en drogas

El conductor responsable del accidente de Dos Hermanas no sólo dio positivo en la prueba de alcoholemia, sino que también lo hizo en la de drogas. Así lo confirmaron ayer a este periódico fuentes del caso. Las muestras tomadas a este joven de 19 años se han enviado a un laboratorio para que analice qué cantidad de estupefacientes había ingerido y cuándo lo hizo, ya que las pruebas de drogas pueden dar positivo si la persona en cuestión las ha consumido días antes. Es decir, un positivo no tiene por qué significar al 100% que un conductor circula bajo los efectos de las drogas. Ahora queda determinar si iba drogado al volante o no.

Mientras tanto, el joven permanece a la espera de pasar a disposición judicial. Fue detenido tras dar positivo en la alcoholemia y está bajo custodia policial en el hospital como presunto responsable del accidente, que está siendo investigado por la Policía Local de Dos Hermanas. En el siniestro murió un joven de 21 años y resultaron heridas seis personas más. Una de ellas es una chica de 19 años que se encuentra en estado crítico.

El accidente ocurrió a las seis y media de la mañana en la avenida de José Luis Prats de Dos Hermanas, muy cerca del centro comercial Factory. En el coche iban seis personas, una más de las permitidas, que regresaban de pasar la noche en la feria de Utrera. El conductor embistió por detrás a gran velocidad a otro vehículo en el que viajaba una mujer, que también resultó herida grave. Tras este primer impacto, perdió el control del coche y éste terminó empotrándose contra un árbol.

Uno de los jóvenes que viajaba en la parte trasera, de 21 años, murió en el acto. El resto de ocupantes resultaron heridos de distinta consideración y fueron trasladados a distintos hospitales de Sevilla. Este es el tercer accidente mortal similar ocurrido en la capital andaluza y su área metropolitana en menos de dos años. En los tres casos se repite el mismo patrón: el conductor iba ebrio y en el vehículo viajaban seis personas, una más de las permitidas.

Ronda Urbana Norte

El 11 de febrero de este mismo año, una joven de 19 años murió en otro aparatoso accidente que tuvo lugar a primera hora de la mañana en la Ronda Urbana Norte de Sevilla. A las ocho de la mañana se produjo una colisión a la altura de la calle Parque de Grazalema, en el barrio de Pino Montano, en la que se vieron implicados dos vehículos.

Un pique entre ambos coches pudo estar detrás del accidente y la Policía Local investigó si los dos vehículos implicados venían haciendo una competición de velocidad por la Ronda Urbana Norte. El conductor del vehículo en el que iba la joven fallecida fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia. Era un conductor novel, de 19 años, que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia permitida y que además dio positivo en cocaína. La víctima, también de 19 años, viajaba en el asiento trasero, sin cinturón de seguridad y sobre las piernas de otro joven que presentaba

lesiones graves.

Uno de los vehículos circulaba por la Ronda Urbana Norte y otro, en el que viajaba la fallecida, se desvió por la auxiliar (calle Parque de Grazalema), no respetando la prioridad de paso del que se incorporaba desde la Ronda. Es en este punto donde se produjo el primer impacto perdiendo ambos conductores el control. El conductor detenido, de 19 años y con siete meses de antigüedad del permiso de conducción, superó el triple de la tasa máxima de alcoholemia permitida y dio positivo en cocaína al someterse al test de detección de estupefacientes. Un total de siete jóvenes de edades similares resultaron heridos con pronósticos de diversa consideración, siendo trasladados a los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena.

Isla de la Cartuja

Un año antes, el 28 de febrero de 2022, una chica de 16 años murió como consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente de tráfico. El siniestro se produjo a las siete y cuarto en la avenida Álvaro Alonso Barba, en la rotonda situada delante del hotel Barceló Renacimiento, en la isla de la Cartuja.

El coche en el que iba la víctima chocó contra una farola que había en la glorieta. En el interior del coche viajaban seis personas (una más de las permitidas) y la menor fallecida iba sin cinturón de seguridad. Iba sentada sobre las piernas de su hermano en el asiento del copiloto, sin el cinturón de seguridad puesto.

El conductor, de 22 años, dio positivo en la prueba de alcoholemia con una tasa de 0,40 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Perdió el control del vehículo, posiblemente por la alta velocidad a la que circulaba. Se salió de la vía y chocó contra una farola y la vegetación de la glorieta. En el vehículo iba uno de los miembros del dúo Los Gemeliers.