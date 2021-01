La población ha seguido aumentando en Dos Hermanas durante la pandemia

La población de la ciudad de Dos Hermanas no dejó de crecer, tampoco, durante el año 2020 a pesar de la situación de pandemia. Así se desprende de los datos de empadronados ya a fecha 1 de enero de 2021 que constan en el Ayuntamiento, según los cuales el municipio ya habría superado incluso la cifra de los 137.500.

Esto supone 2.452 personas más que las que constan en el padrón oficial de población a 1 de enero de 2020, publicado en diciembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tras la corrección de las duplicidades. En el mismo, Dos Hermanas aparece con 135.050 personas y un incremento del 0,80% con respecto a 2019.

Según los datos más actualizados del Consistorio, el aumento de población interanual hasta el 1 de enero de 2021 llegaría al 1,8%, con lo que se confirma el acelerón en el ritmo de crecimiento. Sólo en la primera semana de enero, se habrían inscrito 25 nuevas personas.

El portavoz del gobierno municipal, Agustín Morón (PSOE), ha señalado que se vuelve a unas cifras similares a las que había en los años previos a la crisis de 2008, cuando eran habituales subidas por encima del millar de vecinos cada año y que se frenó luego, prácticamente hasta 2019, sin dejar de crecer nunca.

Con estos datos, Dos Hermanas, que ya supera en población a Jaén (112.757 vecinos) y a Cádiz (115.439) podría alcanzar a la vuelta de pocos años a Huelva (143.857 habitantes, según el último padrón oficial).

Con todo, Morón insiste que el aumento de población no es un objetivo en sí mismo del gobierno municipal y subraya que se busca un "crecimiento regular, sostenido, que no cause problemas" y se siga haciendo con los equipamientos necesarios para esa población preparados.

También apunta que, aunque la nueva zona de expansión de Entrenúcleos y las viviendas en construcción sean lo más visible, no es el único lugar en el que se produciendo ese crecimiento.

Por otro lado, el gobierno municipal rechaza que Dos Hermanas tenga la condición de "ciudad dormitorio", una crítica habitual cuando se habla del aumento del padrón en la localidad. En este sentido, insiste en que Dos Hermanas tiene importantes polos empresariales (La Isla o Megapark, entre otros, la mayor extensión de suelo industrial de Andalucía) y de generación de empleo de calidad, como las universidades, a los que acuden personas que, en muchos casos, terminan trasladando su lugar de residencia al entorno.

"La idea de ciudad dormitorio no es la apropiada para Dos Hermanas, que sí forma parte de un modelo de área metropolitana, con la capital y las entidades del entorno (El Aljarafe, Dos Hermanas, Alcalá, La Rinconada...) con muchas interrelaciones con centros de trabajo, servicios y ocio" y entre los que se mueve una población de más de un millón y medio de personas.

A finales de los años 70, la localidad al sur de la capital no llegaba a 50.000 vecinos y, a principios del siglo XX, tenía sólo unos 7.000.