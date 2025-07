La suerte sonríe a Dos Hermanas: reparte 350.000 euros con el sorteo de la ONCE

La suerte ha hecho parada en Dos Hermanas. El sorteo de la ONCE de este lunes ha dejado 350.000 euros en premios en esta localidad sevillana gracias a María Isabel Rubio, una vendedora que repartió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno desde su punto habitual en la Avenida de España del municipio nazareno.

Rubio, vendedora de la ONCE desde 2022, no puede estar más feliz: "Después de enterarme, no me para ni la calor", bromea con entusiasmo. "Estoy deseando ver llegar a los premiados para compartir con ellos esta alegría", afirmaba emocionada. Para ella, dar premios es casi como si le tocara a ella: "Es una forma de devolver la fidelidad de tantos vecinos que confían en mí cada día".

El sorteo estaba dedicado a la Feria Internacional del Ajo de La Pedroñera (Cuenca) y también dejó premios en Fuengirola (Málaga), donde se repartieron 280.000 euros, además de otros repartos en Castilla-La Mancha y La Rioja.

El Cupón Diario de la ONCE reparte cada día un premio mayor de 500.000 euros a las cinco cifras y serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.

Para hoy, martes 29 de julio, el Eurojackpot pone en juego un bote de 10 millones de euros, mientras que el Extra de Verano, previsto para el 15 de agosto, sorteará un primer premio de 15 millones de euros y diez premios de un millón.