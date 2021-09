Abengoashares acusa a EY Abogados de fraude de ley al convocar la junta general de Abengoa

La sindicatura de accionistas de Abengoa, Abengoashares, acusó ayer al administrador concursal de la cotizada, Ernst & Young Abogados, presidida por Federico Linares en España, de haber incurrido en un “fraude de ley deliberado” al haber publicado fuera del plazo que marca la Ley de Sociedades de Capital (LSC), en sus artículos 519 y 172, el complemento solicitado por un grupo de propietario para la junta ordinaria que está convocada para el día 30 de septiembre.

“Mediante este fraude de ley deliberado, que además incumple la resolución dictada el 14 de septiembre por el Registro Mercantil nº 2 de Sevilla, Guillermo Ramos González y Jesús Borjabad García, representantes de EY, pretenden que la junta sea impugnable y boicotear con ello el resultado democrático que se dé en la misma”, acusa el ahora principal accionista de la compañía, con más de un 21% del capital, en un comunicado.

Es más, la sindicatura teme que este fraude de ley en el que ha incurrido EY pueda “agravarse si finalmente el complemento o la junta son invalidados o impugnados”, hechos que, de producirse causarían “grave perjuicio hacia los accionistas demandantes”-

Además, advierte que tanto Abengoashares o sus accionistas de forma individual se reservan el derecho a interponer acciones judiciales “solicitando la inhabilitación para procesos concursales de los propios infractores por acción u omisión de sus deberes y facultades”, en referencia tanto a la firma de abogados como a los letrados que han intervenido.

Estos hechos han sido calificados de “intolerables” por la sindicatura, que denuncia públicamente “porque atentan contra el normal funcionamiento societario de la empresa” y los derechos de “sus legítimos dueños”.

“Resulta asombroso”, añade, que “una firma del prestigio de Ernst & Young vulnere la ley de esta manera y que el juez que lleva el concurso de Abengoa, Miguel Ángel Navarro Robles, tolere dichas acciones”.

Abengoashares recordó que esta junta de accionistas, tal y como se establece en el artículo 164 de la LSC, “debió de celebrarse de forma obligatoria en el primer semestre de 2020 (ampliado el plazo a causa del Covid19 hasta octubre) para la aprobación de las cuentas del ejercicio 2019. Ante la pasividad y vulneración de todos los plazos legales, primero por la compañía y luego por el administrador concursal de EY, Guillermo Ramos González, la convocatoria de la junta fue ordenada por el propio Registro Mercantil de Sevilla a petición de un accionista, amparándose en el artículo 169 de la LSC”.

Sobre el complemento solicitado, la sindicatura remarca que se hizo “en plazo y forma legal”, el pasado 1 de septiembre, con la pretensión de “que el Consejo de Abengoa cumpla con la legalidad de sus estatutos y la LSC y esté formado por el mínimo exigido de 3 miembros”.

Es mas, enfatiza que de no someterse a votación, Abengoa seguiría con un consejo en precario, contrario a lo que recoge la ley.

También han recordado que “Juan José Pretel, titular del Registro Mercantil nº 2 de Sevilla, en su resolución del pasado miércoles 14 de septiembre, ordenó al administrador concursal que publicase el complemento cumpliendo con los plazos (cosa que EY ha incumplido) y reprochó que hasta el 13 de septiembre no se pusieran en comunicación con él, dejándole apenas sin tiempo para realizar los trámites necesarios”. El registrador advirtió, enfatizan además, que no le corresponde al Registro Mercantil pronunciarse sobre las posibles responsabilidades y consecuencias derivadas del incumplimiento de la publicación del complemento en tiempo y forma en las que incurriría Guillermo Ramos y su equipo.

Abengoashares, por todo ello, dejó claro que “en caso de que la junta de accionistas no tenga un normal funcionamiento durante su celebración, no se cumpla el reglamento por el que se rige, no se pongan los medios adecuados para la normal votación de los puntos del orden del día y los asuntos planteados en ruegos y preguntas, la sindicatura actuará y pedirá responsabilidades”.

“Una alteración de la Ley y el proceso democrático podría afectar tanto a los administradores de Abengoa como a la firma encargada de la administración concursal, Ernst & Young, que además en este caso tiene la función de presidir la junta y con ello de facilitar que se cumpla el reglamento de la misma”, advirtieron.